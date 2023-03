The Night Manager: Tom Hiddleston ha conosciuto la sua controparte indiana in videochiamata

Tom Hiddleston ha voluto conoscere Aditya Roy Kapur, la sua controparte in The Night Manager India, e lo ha contattato in videochiamata.

Tom Hiddleston, che ha lavorato alla serie The Night Manager della BBC nel 2016, ha recentemente conosciuto Aditya Roy Kapur, la sua controparte nella versione indiana dello show. Il loro incontro è avvenuto attraverso un'esilarante videochiamata, immortalata da alcune immagini condivise sul profilo Instagram di Kapur stesso.

Durante la proiezione di The Night Manager India a Londra, cui erano presenti anche la regista della serie Priyanka Ghose e il creatore/regista Sandeep Modi, Tom Hiddleston ha parlato con Aditya Roy Kapur in video chiamata, suscitando lo stupore di tutti.

"Siamo andati alla proiezione di Londra con zero speranze di vedere Tom, ma con nostra grande sorpresa è entrato insieme a David Farr", ha detto Modi parlando con Deadline. "Ricordo di essere entrato nel teatro e di aver detto loro che sembrava un'imboscata, perché stavo mostrando uno degli show più amati al mondo alle persone che lo avevano originariamente creato".

Successivamente Modi ha rivelato che la proiezione di The Night Manager India è stata un successo, accogliendo il plauso dei presenti, aggiungendo che Hiddleston stesso ci ha tenuto a congratularsi per il lavoro fatto e per l'interpretazione di Aditya.

Recentemente, per la gioia dei fan, è stato confermato che la serie tv tornerà con una seconda stagione.