The Night Manager, tutto quello che sappiamo sulla terza stagione

La seconda stagione di The Night Manager ha conquistato il pubblico che aveva già amato il debutto della serie avvenuto oltre 10 anni fa. Tuttavia, non dovrà attendere troppo per i nuovi episodi.

La serie si è rivelata un successo per BBC e Prime Video, tanto che già all'epoca dell'annuncio della seconda stagione, lo streamer aveva comunicato la sua intenzione di continuare e proseguire le avventure dei suoi protagonisti.

Proviamo a fare il punto della situazione e capire se ci sarà quindi una terza stagione, specialmente dopo gli eventi che hanno chiuso la narrazione con il finale andato in onda il 1° febbraio scorso.

Una sequenza di The Night Manager 2

Ci sarà una terza stagione di The Night Manager?

BBC e Prime Video aveva confermato che la serie avrebbe avuto una seconda e una terza stagione già nell'aprile 2024.

Hiddleston, che è produttore esecutivo della serie, ha parlato della terza stagione in diverse interviste. "Ci stiamo lavorando. Sì, ci stiamo lavorando adesso", ha detto a TV Insider. "Non è ancora in fase di pre-produzione ufficiale, ma è in fase di sviluppo ufficiale... Ci stiamo lavorando, stiamo perfezionando la trama e l'architettura di ciò che ci piace davvero".

L'attore ha poi approfondito l'argomento durante una puntata di This Morning dello scorso gennaio, affermando che la seconda e la terza stagione erano sempre state pianificate come parte di un unico arco narrativo di 12 episodi.

Diego Calva e Tom Hiddleston insieme in Colombia

Quale sarà la trama dei nuovi episodi?

Dietro le quinte, lo sceneggiatore David Farr ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Sto scrivendo proprio mentre parliamo, ed è sempre un processo organico per me. Non scrivo seguendo uno schema prestabilito, ma resteremo fedeli ai principi fondamentali della serie. È una serie di spionaggio, ma anche molto emotiva, drammatica, che parla di famiglia e lealtà e di come le decisioni che prendi nella vita diventano ciò che ti definisce come essere umano".

Rimanendo attendo a non rivelare dettagli, ha aggiunto: "Siamo anche una sorta di dramma politico-morale sul bene e il male e sul commercio di armi. Quindi tutto questo rimarrà assolutamente invariato. Spero che riusciremo a farlo in un modo che non tutti potrebbero prevedere naturalmente".

Olivia Colman in una scena della seconda stagione

Chi tornerà nel cast principale?

Sebbene il cast completo non sia stato ancora annunciato, Hiddleston dovrebbe tornare nei panni di Pine. Tra gli altri attori che potrebbero riprendere i propri ruoli figurano Noah Jupe, Alistair Petrie, Douglas Hodge e Hugh Laurie.

Chi non ci sarà è Olivia Colman, il cui personaggio Angela Burr è stato ucciso nel finale della seconda stagione. Farr ha dichiarato a EW che la morte di Angela è stata il risultato di una "discussione sincera".

Quando usciranno i nuovi episodi?

Al momento della stesura di questo articolo, non è ancora stata resa nota la data di uscita della terza stagione di The Night Manager, ma il team creativo promette che non ci vorrà un altro decennio per rivedere Pine in azione.

"Questa volta c'è sicuramente un senso di urgenza", ha recentemente dichiarato il regista Banks-Davies a Esquire. "Non aspetteremo 10 anni. Intendiamo realizzarla in modo che sia davvero buona. Penso che si possa far uscire rapidamente e che non dovremmo aspettare così a lungo".