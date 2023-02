The Night Manager: annunciata la Stagione 2 della serie con Tom Hiddleston

Tom Hiddleston tornerà per una seconda stagione nei panni di Jonathan Pine per la serie BBC e Amazon.

Come riportato da Deadline, pare che Amazon e BBC siano al lavoro sulla Stagione 2 di The Night Manager, la miniserie televisiva in sei parti diretta da Susanne Bier e con protagonista Tom Hiddleston.

Con Tom Hiddleston di ritorno nei panni di Jonathan Pine, la seconda stagione sarà girata nel corso dell'anno tra Londra e il Sud America. Sebbene non abbia ancora ricevuto l'autorizzazione ufficiale da parte di Amazon e della BBC, secondo Deadline riceverà un ordine per altre due stagioni. David Farr, autore dell'originale, tornerà a scrivere la seconda stagione.

Le voci di una seconda stagione sono cominciate a circolare da quando la prima si è conclusa alla fine del 2016, e questa dovrebbe essere ambientata ai giorni nostri. Dopo che il trafficante d'armi britannico Richard Roper (Hugh Laurie) è stato portato via dai siriani alla fine della prima stagione, il Pine di Hiddleston viene informato della sua morte due anni dopo, quando dovrà affrontare una nuova sfida ancora più mortale.

Sceneggiata da Farr e diretta da Susanne Bier, la prima stagione vedeva nel cast anche Olivia Colman, Tom Hollander, Elizabeth Debicki e David Harewood. La miniserie ha vinto due Emmy e tre Golden Globe.