The Night Manager 2: Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine dopo 10 anni, primi dettagli sul plot

Ci è voluto un po' prima di rivedere Tom Hiddleston in azione nei panni dell'ex militare alla guida di un hotel chiamato a tornare in servizio per una missione speciale. Dopo il successo della prima stagione, finalmente possiamo dare un primo sguardo a The Night Manager 2.

La serie basata sul romanzo di John le Carré del 1993 Il direttore di notte, che ha riscosso grande successo al momento dell'uscita, nel 2016, conquistando ben 11 Emmym sta per tornare con nuovi episodi che usciranno sulla BBC nel 2026. Tom Hiddleston farà ritorno nel ruolo di Jonathan Pine, al suo fianco ritroveremo Olivia Colman e Alistair Petrie che interpretano, rispettivamente, Angela Burr e "Sandy" Langbourne.

Che cosa sappiamo finora su The Night Manager 2

Vanity Fair ha svelato un primo sguardo al ritorno di Tom Hiddleston nei panni di Jonathan Pine, fornendo inoltre qualche anticipazione sul plot. Il magazine ha confermato che le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in Spagna, Colombia e Francia e che, nella seconda stagione, Pine "vive sotto lo pseudonimo di Alex Goodwin, un agente di basso livello dell'MI6 a capo di un'unità segreta di sorveglianza a Londra finché un incontro casuale con un vecchio mercenario dei Roper lo costringe a una nuova pericolosa missione che coinvolge l'uomo d'affari colombiano Teddy Dos Santos (Diego Calva). In questo nuovo incarico, Pine incontra Roxana Bolaños (Camila Morrone), una donna d'affari che lo aiuta con riluttanza a entrare a far parte dell'organizzazione armata colombiana di Teddy".

La terza stagione già in cantiere

In attesa dell'arrivo della seconda stagione, per la gioia dei suoi autori The Night Manager ha già ottenuto il rinnovo per una terza stagione.

"Le grandi storie spesso si presentano in tre parti, giusto?" ha detto il creatore Simon Cornwell. "C'è ancora un po' di strada da fare, ma potete vedere il mio viso che si illumina. Se vi è piaciuta la prima stagione e attendete con ansia la seconda rimarrete a bocca aperta dalla terza. Dobbiamo accompagnare il nostro pubblico in questa progressione. E il motivo per cui sorrido è che so che possiamo farcela."

Tom Hiddleston ha aggiunto: "Sono felice che ci siano voluti 10 anni: gli ultimi 10 anni nel mondo sono stati interessanti. Jonathan Pine ha 10 anni in più, qualche cicatrice in più all'esterno, qualcuna in più all'interno."

Potete approfondire leggendo la nostra recensione della prima stagione di The Night Manager. La seconda stagione di The Night Manager non ha una data di uscita confermata, ma il sito ha confermato che debutterà "in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo, e su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito."