Camila Morrone, l'ex fidanzata di Leonardo DiCaprio affiancherà Tom Hiddleston in The Night Manager 2

La Morrone aveva già fatto parte del cast di Daisy Jones & the Six e ora è stata scelta per affiancare Tom Hiddleston

L'ex-fidanzata di Leonardo DiCaprio e star di Daisy Jones & the Six Camila Morrone si unirà a Tom Hiddleston nella nuova stagione di The Night Manager.

La serie di successo, basata sull'omonimo romanzo bestseller di John le Carré, aveva debuttato nel 2016, ma di recente è stata rinnovata per due nuove stagioni su BBC e Prime Video, che vedranno Hiddleston riprendere il ruolo di Jonathan Pine, un uomo che si è rifatto una vita come direttore d'hotel dopo aver lasciato l'esercito.

The Night Manager: Tom Hiddleston seduto alla scrivania dell'hotel che dirige

La nuova stagione, le cui riprese inizieranno nel corso dell'anno, riprenderà otto anni dopo la prima stagione. La star di The Crown, Elizabeth Debicki, aveva interpretato l'amante segreta di Pine, Jed Marshall, nella prima stagione. Al momento, non è previsto un suo ritorno nelle nuove stagioni.

Il personaggio della Morrone nella nuova stagione non è stato rivelato e rimane avvolto nel mistero. In precedenza l'attrice e modella aveva interpretato Camila Dunne in Daisy Jones & The Six, accanto a Riley Keough e Sam Claflin. È apparsa anche nei lungometraggi Marmalade e Gonzo Girl, al fianco di Willem Dafoe e Patricia Arquette.

Le nuove stagioni di The Night Manager saranno scritte dal creatore della serie David Farr, mentre il regista di I Hate Suzie, Georgi Banks-Davies, si occuperà della regia di tutta la seconda stagione. Stephen Garrett è a capo della produzione, mentre Hugh Laurie tornerà anche come produttore esecutivo.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si lasciano dopo più di 4 anni insieme

The Night Manager è stata presentata per la prima volta nel 2016, vincendo una serie di premi tra cui il Golden Globe come miglior attore per Hiddleston. In Italia, la serie è arrivata su Sky Atlantic. Non è chiaro se le nuove stagioni verranno trasmesse ancora da Sky o arriveranno in streaming su Prime Video.