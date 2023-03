The Night Agent 2 sarà realizzata, Netflix annuncia il rinnovo della serie per una seconda stagione

The Night Agent 2 verrà realizzata: la nuova stagione della serie ha ottenuto il rinnovo per ulteriori dieci episodi, a distanza di meno di 7 giorni dal debutto in streaming.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Matthew Quirk con protagonista l'agente Peter Sutherland, personaggio che, attualmente, non è al centro di un secondo libro, lasciando quindi allo showrunner Shawn Ryan il compito di delineare il nuovo capitolo della storia.

Commentando l'annuncio del rinnovo di The Night Agent, il produttore e showrunner Shawyn Ryan ha dichiarato: "L'ultima settimana è stata un susseguirsi di emozioni mentre abbiamo finalmente potuto condividere la serie con il mondo. Assistere all'incredibile reazione allo show è stata una grande gioia e la testimonianza dell'ottimo lavoro compiuto dal nostro cast, dai nostri autori, dai nostri registi, dalla nostra troupe e dai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più entusiasti nell'ideare la stagione 2 per condividere ulteriori avventure di Night Agent con i nostri nuovi fan".

The Night Agent fa segnare il miglior miglior debutto su Netflix dopo Mercoledì

Il protagonista delle puntate è un giovane agente dell'FBI di basso livello, interpretato da Gabriel Basso (The Big C), che lavora nel seminterrato della Casa Bianca accanto a un telefono che non suona mai, fino a quando accade e si ritrova coinvolto in una cospirazione pericolosa e che si evolve rapidamente, situazione che lo porta rapidamente fino allo Studio Ovale.

Tra gli interpreti ci sono Luciane Buchanan (Filthy Rich) nella parte di Rose Larkin, civile che compie la telefonata dopo aver scoperto che i suoi zii non sono chi sostengono di essere; Hong Chau (Watchmen) che interpreta il reponsabile dello staff della Casa Bianca; e Sarah Desjardins (Yellowjackets) nei panni della figlia teenager del vice presidente e che cerca di allontanarsi dall'ombra del padre.