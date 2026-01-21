The Night Agent 3: il trailer anticipa un nuovo complicato caso internazionale

Netflix ha condiviso online il trailer ufficiale della stagione 3 della serie The Night Agent, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 gennaio.

I dieci nuovi episodi proseguiranno la storia dell'agente Peter Sutherland, interpretato dall'attore Gabriel Basso.

Cosa anticipa il video promozionale della stagione 3

Il teaser delle puntate inedite di The Night Agent mostra un drammatico attacco terroristico e le conseguenze del terribile gesto.

La sinossi ufficiale diffusa da Netflix anticipa che l'agente Peter Sutherland riceve la missione di dare la caccia a un giovane agente del Tesoro che è fuggito a Istanbul con delle informazioni riservate dopo aver ucciso il suo capo.

Questa situazione darà il via a una sequenza di eventi che spingerà il protagonista a investigare su un giro di soldi sporchi, il tutto mentre prova a evitare assassini e si scontra con una determinata giornalista. Lavorando insieme, i due personaggi scoprono segreti sepolti e vecchi risentimenti che potrebbero mettere in ginocchio il governo e farli uccidere.

Ecco il teaser:

Il cast e i realizzatori di The Night Agent

Lo show si basa sul romanzo di Matthew Quirk e nel cast, oltre al protagonista Gabriel Basso, ci sono anche Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton, e Genesis Rodriguez.

The Night Agent (di cui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione) è creata, diretta e prodotta da Shawn Ryan attraverso la sua MiddKid Productions.

Tra i produttori esecutivi dell'apprezzato show realizzato per Netflix troviamo David Beaubaire, Seth Gordon, Julia Gunn, Marney Hochman, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou, James Vanderbilt, Paul Bernard e Munis Rashid.