The Night Agent 3: il trailer anticipa un nuovo complicato caso internazionale

Ritornerà il 19 febbraio sugli schermi di Netflix la serie thriller con protagonista l'attore Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland.

Una foto di The Night Agent
NOTIZIA di 21/01/2026

Netflix ha condiviso online il trailer ufficiale della stagione 3 della serie The Night Agent, in arrivo sulla piattaforma di streaming a partire dal 19 gennaio.
I dieci nuovi episodi proseguiranno la storia dell'agente Peter Sutherland, interpretato dall'attore Gabriel Basso.

Cosa anticipa il video promozionale della stagione 3

Il teaser delle puntate inedite di The Night Agent mostra un drammatico attacco terroristico e le conseguenze del terribile gesto.
La sinossi ufficiale diffusa da Netflix anticipa che l'agente Peter Sutherland riceve la missione di dare la caccia a un giovane agente del Tesoro che è fuggito a Istanbul con delle informazioni riservate dopo aver ucciso il suo capo.

Questa situazione darà il via a una sequenza di eventi che spingerà il protagonista a investigare su un giro di soldi sporchi, il tutto mentre prova a evitare assassini e si scontra con una determinata giornalista. Lavorando insieme, i due personaggi scoprono segreti sepolti e vecchi risentimenti che potrebbero mettere in ginocchio il governo e farli uccidere.

Ecco il teaser:

Il cast e i realizzatori di The Night Agent

Lo show si basa sul romanzo di Matthew Quirk e nel cast, oltre al protagonista Gabriel Basso, ci sono anche Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton, e Genesis Rodriguez.

The Night Agent (di cui potete leggere la nostra recensione della seconda stagione) è creata, diretta e prodotta da Shawn Ryan attraverso la sua MiddKid Productions.
Tra i produttori esecutivi dell'apprezzato show realizzato per Netflix troviamo David Beaubaire, Seth Gordon, Julia Gunn, Marney Hochman, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou, James Vanderbilt, Paul Bernard e Munis Rashid.