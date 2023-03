The Night Agent fa segnare il miglior miglior debutto su Netflix dopo Mercoledì

La prima settimana su Netflix di The Night Agent è stata la più degna di nota per un nuovo show dai tempi (recenti) di Mercoledì... Ma vediamo insieme i numeri.

The Night Agent si rivela un altro successo per Netflix, facendo segnare alla piattaforma la migliore settimana di debutto per una nuova serie dopo i grandi numeri di Mercoledì.

Come riporta anche il sito IndieWire, le ore di visualizzazioni totalizzate nella sua settimana di debutto dal nuovo titolo del momento di Netflix, The Night Agent, equivalgono a 168.71 milioni, rendendola la seconda serie Netflix di qualsiasi lingua a ottenere un simile risultato (si parla, nell'effettivo, di quattro giorni, essendo uscita di giovedì e non contando la domenica).

Lo show thriller creato da Shawn Ryan e con protagonista Gabriel Basso nei panni dell'agente dell'FBI Peter Sutherland si posiziona anche in cima alla classifica globale Netflix delle serie tv in lingua inglese più viste; e anche aggiungendovi gli show di ritorno sulla piattaforma, The Night Agent ha avuto la miglior settimana d'apertura dopo la seconda stagione di Ginny & Georgia.

Mercoledì batte il record di Stranger Things 4 e diventa la serie più vista in una settimana

In termini più generali di miglior debutto di una nuova serie tv su Netflix, i primi posti vanno comunque a Mercoledì e Dahmer, almeno da quando la piattaforma ha iniziato a pubblicare la sua Global Top 10, ovvero da giugno 2021 (per cui serie come Bridgerton e Stranger Things non sono incluse).

E voi, avete già visto The Night Agent? Vi è piaciuto?