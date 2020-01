The New Pope: trama della terza e quarta puntata, stasera su Sky Atlantic

The New Pope torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la terza e quarta puntata, per portare il suo pubblico ancora tra le mura del Vaticano "costruito" per SKY ed HBO da Paolo Sorrentino.

La trama della terza puntata anticipa che Sir John Brannox (John Malkovich), aristocratico inglese, accetta di diventare il nuovo Papa, con il nome di Giovanni Paolo III. E, mentre il Cardinale Spalletta trama per prendere il posto di Voiello (Silvio Orlando), il primo discorso in pubblico del nuovo Pontefice è un vero trionfo.

La trama della quarta puntata (qui la nostra recensione di The New Pope 1x03 e 1x04) conferma quanto già avevamo anticipato nella clip: Marilyn Manson arriva in Vaticano. "L'uomo nero" del rock americano è la guest star di una scena tutta da scoprire. Ma intanto la strada del nuovo Papa e già tutta in salita: le suore decidono di indire uno sciopero per reclamare gli stessi diritti degli uomini. Come se non bastasse, Giovanni Paolo III, in visita a Pio XIII, a Venezia non riceve di certo una calorosa accoglienza. E mentre il Primo Ministro italiano minaccia di togliere alla Chiesa l'otto per mille, un disastro sta per abbattersi su Lourdes.

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, per una serie che vedrà nel cast anche due guest star d'eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope è composta da 9 episodi che andranno in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Vision Distribution porterà la serie tv in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Si partirà il 13 gennaio con il primo e secondo episodio, e a seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio, quando arriverà in sala il nono ed ultimo.