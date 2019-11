The New Pope: il nuovo trailer della serie di Paolo Sorrentino ci regala tante scene inedite con John Malkovich e Jude Law.

The New Pope, ecco il nuovo trailer della serie di Paolo Sorrentino che riporterà sugli schermi Jude Law nel ruolo del pontefice Lenny Belardo e introdurrà il Papa interpretato da John Malkovich con la messa in onda degli episodi prevista su Sky da gennaio.

Come possiamo vedere nel trailer di The New Pope che è stato rilasciato oggi viene dato ampio spazio al personaggio di John Malkovich, sia nel privato che in pubblico, e ovviamente non mancano le sequenze surreali e glamour. Solo alla fine del trailer però, appare anche Lenny Belardo, il pontefice interpretato da Jude Law, che sorride da un letto di ospedale.

La serie è diretta ancora una volta da Paolo Sorrentino ed è una co-produzione tra Sky, HBO e Canal+. Il regista italiano è stato impegnato dietro la macchina da presa di tutti i nove episodi realizzati per The New Pope, presentata in anteprima a Venezia e si è occupato della sceneggiatura di della seconda stagione della serie in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, comprende anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.