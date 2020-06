The New Mutants: Josh Boone spera ancora di realizzare una trilogia

Il regista di The New Mutants, Josh Boone, ha rivelato di avere ancora in progetto una trilogia dedicata ai personaggi.

The New Mutants dovrebbe arrivare nei cinema americani ad agosto e Josh Boone, regista del travagliato progetto, ha svelato la sua sperenza di realizzare una trilogia.

I tanti ostacoli che ha dovuto superare il lungometraggio potrebbero però rendere questo suo desiderio davvero complicato da realizzare e bisognerà attendere la reazione dei fan e gli incassi per capire quanto sia fattibile la produzione di un sequel.

Il filmmaker, rispondendo alle domande di ComicBook, ha ora spiegato che mantiene un atteggiamento positivo nei confronti del progetto.

Josh Boone, parlando di The New Mutants, ha dichiarato: "Alla fine, dopo tutto questo tempo, ho avuto la possibilità di realizzare il mio film di New Mutants, e ne sono orgoglioso".

Il regista ha aggiunto: "Ciò che sto sperando ora è che otterrà abbastanza successo da conquistare la possibilità da parte dello studio di completare una trilogia. Ho già pianificato tutto".

The New Mutants, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

