New Mutants: una maledizione incombe sul film, secondo i fan

New Mutants e l'incredibile maledizione che secondo i fan il film si porta dietro. Perché siamo di fronte all'ennesimo rinvio, seppure questa volta non si possa dar la colpa alla produzione...

L'uscita nelle sale dello spin-off degli X-Men diretto da Josh Boone è stata nuovamente rimandata. Ma, a onor del vero, non è stata l'unica... Almeno a questo giro è in buona compagnia.

La causa, come tutti ormai sappiamo, è la situazione d'emergenza dovuta alla diffusione del Coronavirus, che dopo aver colpito Cina e Italia, si sta rivelando più che presente anche nel resto del mondo. Per questo si è deciso di posticipare il debutto nelle sale di diverse pellicole, da Mulan a No Time To Die, da Fast and Furious 9 a, per l'appunto, New Mutants.

Film maledetti: da Poltergeist a Il Corvo, dieci storie da incubo

Ma il film con Maisie Williams, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton arriva così al suo quarto rinvio, e i fan iniziano a chiedersi se dietro la sua sfortuna non si celi qualcosa di più oscuro.

Starting to feel like the curse of New Mutants caused all of this. https://t.co/ziABRXTDcl — St. Patricia McDuck (@DoucheyMcDuck) March 12, 2020

"Inizio a pensare che sia stata la maledizione di New Mutants a causare tutto ciò..." scrive un utente condividendo il post di Variety.

The New Mutants curse strikes again! — Rosie "legendary blades" Knight (@RosieMarx) March 12, 2020

"La maledizione di New Mutants colpisce ancora!" scrive un altro.

Whatever curse someone put on #TheNewMutants ... TAKE ME INSTEAD 😭😭😭 https://t.co/wODEuRiWG6 — More Like Justin WHORE-dell (@jnordell) March 12, 2020

"Qualunque sia la maledizione che sta colpendo New Mutants... PRENDETE ME PIUTTOSTO!" si offre volontario un coraggioso fan.

might as well change the title to ‘new mutants and the curse of perpetual delay’ https://t.co/BUCUUnnizq — giovanni 🎡 (like limit era) (@vitriolkiss) March 12, 2020

"Farebbero prima a cambiare titolo: New Mutants e la Maledizione del Perenne Rinvio" suggerisce un altro.

Intanto, IGN ci offre un utile reminder di tutti i posticipi che ha avuto il film (giusto per provare ulteriormente la fan theory).

E voi, che ne pensate? Vedremo mai New Mutants al cinema?