The New Mutants: Josh Boone parla della scena con Colossus tagliata dallo script

Il regista del film The New Mutants ha svelato che nelle prime versioni della sceneggiatura era presente una scena in cui appariva anche Colossus.

The New Mutants prevedeva inizialmente la presenza di Colossus, personaggio apparso in precedenza nei film dedicati agli X-Men e recentemente in Deadpool.

Il regista ha infatti regalato l'interessante curiosità relativa all'idea presente nello script originale e poi abbandonata.

Nell'atteso film Anya Taylor-Joy interpreta Ilyana, la sorella minore di Piotr Rasputin, ovvero Colossus. Josh Boone, parlando di The New Mutants, ha ora raccontato quale film tratto dai supereroi aveva ispirato le prime bozze della sceneggiatura: "C'è Superman 3, quello in cui perde i suoi poteri e torna a Smallville, è quello in cui salva il ragazzino da quella cosa che attraversa l'erba? Abbiamo decisamente scritto una sceneggiatura in cui Ilyana era tipo in un campo in Russia che stava venendo dissodato. E improvvisamente arriva suo fratello e vedi l'armatura e mentre ferma la cosa che rischiava di investirla o qualcosa di quel tipo. Avevamo cose simili nelle prime bozze che semplicemente si allontavano sempre di più dal punto di vista del budget e di tutto il resto".

Josh Boone ha comunque assicurato che nel film ci saranno dei riferimenti all'universo degli X-Men, nonostante fosse stato ideato come il primo capitolo di una trilogia che avrebbe dovuto poi unirsi ai film di Simon Kinberg, dando vita a un lungometraggio in cui i protagonisti apparivano tutti insieme in stile Marvel. Nel momento in cui è diventato evidente che questo progetto era stato abbandonato Boone ha lavorato duramente al montaggio per evitare che troppe cose rimanessero in sospeso dal punto di vista narrativo.

The New Mutants: Anya Taylor-Joy in una scena del film

Il film, diretto dal regista Josh Boone, è ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Fanno parte del cast Anya Taylor-Joy nel ruolo di Illyana Rasputin/Magik, Henry Zaga che interpreterà Sunspot, Maisie Williams che sarà Rahne Sinclair/Wolfsbane e Charlie Heaton a cui è stato affidata la parte di Cannonball. Tra i produttori ci sono invece Simon Kinberg e Karen Rosenfelt.

