The Mother è il film Netflix dal miglior week-end d'apertura nel 2023, La Regina Carlotta guida le serie tv

Tra The Mother e La Regina Carlotta, Netflix sembra aver puntato sui titoli giusti questo mese. Il film con Jennifer Lopez e il prequel di Bridgerton sono tra i contenuti più visti nelle rispettive categorie. Ma diamo un'occhiata ai numeri.

The Mother film #1

Con 83.71 milioni di ore visionate nel periodo di tempo calcolato che va dall'8 e il 14 maggio, l'action thriller con protagonista Jennifer Lopez, The Mother, è stato il film più visto sulla piattaforma in 82 paesi (con circa 43 milioni di visualizzazioni dal suo debutto il 12 maggio), guadagnando il titolo di pellicola Netflix dal miglior week-end d'apertura nel 2023, come riporta Variety.

La Regina Carlotta regna incontrastata

Dal lato seriale, invece, è La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton a dominare la scena, almeno per quanto riguarda le serie tv in lingua inglese. Con 158.68 milioni di ore visionate (per un totale di 307 milioni dal suo debutto il 4 maggio), è apparsa in cima alle classifiche di 91 paesi, e ha aiutato a rientrare in classifica anche le prime due stagioni di Bridgerton.

Altri titoli di successo

Per quanto riguarda, invece, i titoli non in lingua inglese, è il kdrama Black Knight a posizionarsi primo tra le serie tv più viste, mentre la commedia ¡Que viva México! è prima sulò versante lungometraggi.

Questa, dunque, la panoramica presentata anche da Variety per la Top 10 della settimana dall'8 al 14 maggio su Netflix: