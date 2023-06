The Mother con Jennifer Lopez scalza The Irishman di Scorsese dalla top 10 dei film più visti su Netflix

È ufficiale: The Mother è uno dei film più popolari di Netflix di tutti i tempi. Il thriller d'azione con Jennifer Lopez continua a dominare la piattaforma streaming da quando è stato lanciato nel weekend della Festa della Mamma: ha scalzato The Irishman di Martin Scorsese dalla top 10 dei film più visti di sempre, registrando oltre 229,30 milioni di ore visualizzate, di cui 16,48 milioni solo nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno.

Considerando che la finestra di misurazione delle premiere su Netflix, lunga 28 giorni, si chiuderà l'11 giugno è possibile che la pellicola riesca a superare altri due titoli presenti sulla lista: Extraction con 231,3 milioni di ore visualizzate e The Adam Project con 233,2 milioni di ore visualizzate.

The Mother: Jennifer Lopez in una foto

Ricordiamo anche che il film della Lopez, con 83.71 milioni di ore visionate nel periodo di tempo calcolato che va dall'8 e il 14 maggio, è stato il film più visto sulla piattaforma in 82 paesi (con circa 43 milioni di visualizzazioni dal suo debutto il 12 maggio), guadagnandosi il titolo di pellicola Netflix dal miglior week-end d'apertura nel 2023.

In The Mother, un'avventura che entusiasmato i fan al punto che alcuni spettatori hanno definito il progetto come "un film con la Lopez in versione John Wick", Jennifer Lopez interpreta una spietata killer rimasta nascosta per anni nella natura selvaggia che torna dall'Alaska per salvare la figlia che non ha mai smesso di amare, anche se da lontano.