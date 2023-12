The Mother con Jennifer Lopez è uno dei film più popolari del 2023? Il report Netflix svela livelli assurdi

Netflix ha pubblicato il primo gigantesco report dal titolo 'Netflix Engagement Report', che include oltre 18.000 titoli e quasi 100 miliardi di ore visualizzate nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2023, rappresentando il 99% di tutte le visualizzazioni durante quel periodo. Inoltre, per la prima volta, Netflix ha pubblicato le metriche per monitorare le prestazioni di streaming per i contenuti in licenza.

The Mother: Jennifer Lopez in una foto

Dopotutto, l'accesso ai dati con un'analisi maggiormente approfondita e un'esposizione più trasparente degli stessi da parte dello streamer era uno degli argomenti cardine nelle negoziazioni durante lo sciopero di attori e sceneggiatori di qualche settimana fa.

I dati Netflix

L'occasione, come sottolinea Variety, è anche un modo per Ted Sarandos e soci di poter sfoggiare i numeri in crescita di Netflix, che ha raggiunto oltre 247 milioni di clienti in tutto il mondo. Secondo Sarandos, il motivo della riluttanza nel mostrare i dati degli show era dettato dalla preoccupazione di gravare troppo sull'umore dei creativi in base alle valutazioni che potessero definire il loro successo o il loro fallimento. Tra i numeri che spiccano nel report ci sono senza dubbio quelli di The Mother, il film con protagonista Jennifer Lopez, che ha riportato oltre 249,9 milioni di ore visualizzate.

Il film racconta la storia di una killer (Lopez) che esce dal proprio nascondiglio per proteggere sua figlia. The Mother è uscito su Netflix lo scorso 12 maggio e secondo gli analisti circa 127 milioni di famiglie e più di 250 milioni di persone hanno guardato il film.

Nel cast del film insieme a Jennifer Lopez anche Lucy Paez, Omari Hardwick, Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal e Paul Raci.