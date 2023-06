The Mother: dove hai già visto gli attori del cast del film Netflix con Jennifer Lopez

The Mother ha debuttato su Netflix lo scorso 12 maggio: sebbene siano moltissimi i film in uscita che gli spettatori aspettano di vedere da tempo, la piattaforma ha sicuramente dominato la concorrenza in questa prima metà del 2023, deliziando gli abbonati con sequel attesissimi come Murder Mystery 2, documentari esplosivi (tra gli altri, Anna Nicole Smith: la vera storia e McGregor Forever) e nuovi film come Da me o da te; il servizio streaming continua a sfornare svariati titoli interessanti e il nuovo film di Jennifer Lopez rientra sicuramente in questa categoria.

The Mother: Jennifer Lopez in una foto

La pellicola è un'avventura d'azione che vede la famosa cantante/attrice nel ruolo de La Madre, una micidiale ex assassina che esce dal suo nascondiglio per proteggere sua figlia da alcuni uomini estremamente pericolosi che vogliono distruggere tutto ciò che ama. Il cast del film è limitato nel numero ma è comunque pieno di stelle: ecco dove hai già visto gli interpreti del nuovo thriller d'azione diretto da Niki Caro, lo stesso regista del remake live-action di Mulan della Disney, e scritto da Misha Green.

1. Jennifer Lopez (La Madre)

The Mother: Jennifer Lopez in un'immagine

La star della pellicola è ovviamente Jennifer Lopez: la celeberrima popstar ha dato inizio alla sua carriera di attrice negli anni novanta anche se la svolta è arrivata con la partecipazione al film Selena, sulla vita della cantante Selena Quintanilla Pérez uccisa a 23 anni. Diretta da Gregory Nava, la pellicola fu un successo al botteghino e ricevette diverse candidature, tra cui quella della Lopez ai Golden Globe come miglior attrice protagonista.

Da quel momento, la fama di J.Lo è progressivamente cresciuta: molte persone potrebbero conoscerla per la sua carriera musicale che si è estesa per oltre due decenni, pubblicando successo dopo successo, collaborando frequentemente con molti artisti di fama mondiale, e intraprendendo svariati tour internazionali. La star ha persino recitato nel suo documentario chiamato Halftime, relativo allo show del Super Bowl durante il quale si è esibita con la collega Shakira.

The Mother: Jennifer Lopez in una foto

Molti definiscono la popstar come la "regina delle commedie romantiche", principalmente perché è un genere che esplorato più volte nel corso della sua carriera ed in secondo luogo perché le migliori commedie della Lopez hanno messo in evidenza la sua versatilità come attrice. Alcune di queste pellicole che vale la pena menzionare sono Una donna per amica e The Wedding Planner - Prima o poi mi sposo, fino alle recenti commedie romantiche come Marry Me (insieme a Owen Wilson) e Shotgun Wedding.

Oltre a ciò, J.Lo si è cimentata anche in ruoli più impegnativi, come nel caso di Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business, ed è stata anche giudice nel popolare show americano American Idol. Negli ultimi anni la star sembra orientarsi sempre di più verso ruoli drammatici con film come The Mother: proprio per questo motivo, è comprensibile presumere che questa non sarà l'ultima volta che la vedremo in una pellicola di questo genere.

The Mother, la recensione: su Netflix un nuovo action-thriller con Jennifer Lopez

2. Lucy Paez (Zoe)

The Mother: Jennifer Lopez in una foto

La seconda interprete della lista è Lucy Paez, l'attrice che interpreta Zoe, la figlia del personaggio della Lopez. Lucy è molto giovane e finora non ha avuto molte occasioni per mostrare realmente il suo talento a Hollywood: quello di The Mother è il suo primo ruolo importante in un film di questo calibro. La Paez, tuttavia, ha avuto una serie di parti minori in film come Silencio e The Exorcism of Carmen Farias. Secondo i fan siamo destinati a vederla sempre più spesso in futuro, in parte anche grazie alla sua convincente performance in The Mother.

3. Omari Hardwick (William Cruise)

The Mother: una scena del film

Omari Hardwick, che interpreta William Cruise nel dramma d'azione, è principalmente noto nel mondo della televisione per i ruoli interpretati nelle serie TV Saved, Dark Blue, Frammenti di lei, Miracolo a Sant'Anna, The A-Team, Kick Ass e Power, in cui incarna il personaggio di James St. Patrick, soprannominato Ghost. Nel corso della sua carriera, Hardwick ha recitato in diversi film di successo: ha fatto parte del cast del film Army of the Dead di Zack Snyder, dove ha interpretato uno dei membri del team di mercenari impegnati in una pericolosa missione a Las Vegas. Ha anche recitato in Spell, un thriller psicologico in cui interpreta un uomo intrappolato in un luogo sinistro e pieno di misteri. Tra le altre pellicole in cui ha mostrato il suo talento figurano Sorry to Bother You, American Skin e Things Never Said. La sua presenza sul grande schermo è sempre stata apprezzata per la sua innegabile capacità di interpretare personaggi complessi e coinvolgenti.

4. Gael García Bernal (Hector Álvarez)

Gael Garcia Bernal in una scena di La mala educacion

Gael García Bernal interpreta un trafficante d'armi di nome Hector Álvarez nel nuovo film targato Netflix. Bernal è un attore di grande talento e versatilità, noto per le sue interpretazioni appassionate e intense. La sua carriera nel mondo del cinema è iniziata con una straordinaria performance nei panni del giovane Ernesto Guevara de la Serna ne I diari della motocicletta. L'attore è particolarmente conosciuto per le sue collaborazioni con il regista messicano Alfonso Cuarón, con il quale ha lavorato in film come Y tu mamá también e Rudo y Cursi. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato con celebri registi come Pedro Almodóvar, Michel Gondry, James Marsh, Pablo Larraín e Alejandro González Iñárritu.

La sua presenza sul grande schermo non si limita solo al cinema messicano, ma si estende anche ad una carriera internazionale, che lo ha visto in film di successo come Coco , in cui ha dato la voce a Hector Rivera, e Rosewater. Oltre alle sue interpretazioni cinematografiche, Gael García ha ottenuto successo anche in televisione, principalmente grazie al ruolo del protagonista nella serie Mozart in the Jungle, in cui ha interpretato un direttore d'orchestra eccentrico e talentuoso. Ha anche avuto un ruolo importante nella miniserie Station Eleven e nel Marvel special intitolato Licantropus.

Da Inside Out a Coco: cosa ci ha insegnato la Pixar sulla vita, la morte e l'importanza di ricordare

5. Joseph Fiennes (Adrian Lovell)

The Mother: joseph fiennes in una scena del film

Il prossimo interprete della lista è Joseph Fiennes che in The Mother interpreta Adrian Lovell, un altro trafficante d'armi ed ex mentore della protagonista. Fiennes è un attore britannico di grande talento la cui carriera ha avuto inizio negli anni '90, anche se è diventato noto al grande pubblico nel 1998 grazie al suo ruolo da protagonista nel film Shakespeare in Love, in cui ha interpretato il celebre drammaturgo William Shakespeare. Questa performance gli è valsa una nomination all'Oscar come Miglior Attore Protagonista e ha segnato l'inizio di una carriera di successo. Nella filmografia di Fiennes figura una vasta gamma di generi, dai film storici come Elizabeth ai thriller come Sinbad: la leggenda dei sette mari e Strangerland.

Oltre al suo lavoro nel cinema, Joseph ha anche ottenuto grande riconoscimento nel mondo della televisione: uno dei suoi ruoli più noti è quello del Comandante Fred Waterford nella pluripremiata serie The Handmaid's Tale, che gli è valsa il plauso della critica e un candidatura ai Golden Globe. L'attore ha anche interpretato ruoli significativi in serie come American Horror Story: Asylum e FlashForward.

6. Paul Raci (Jons)

Una foto di Paul Raci

L'ultimo attore della lista, anche se non per importanza, è Paul Raci, l'interprete di Jons, un amico della protagonista. Paul è un attore statunitense con una carriera lunga e diversificata: ha iniziato come interprete teatrale ma è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua straordinaria interpretazione nel film Sound of Metal. Raci ha ricevuto elogi universali per la sua performance nei panni del personaggio di Joe, un mentore e amico del protagonista sordo che affronta la perdita dell'udito, che gli è valsa una nomination agli Academy Awards come Miglior Attore Non Protagonista.

Oltre a questo ruolo di rilievo, l'attore ha avuto anche altri momenti di spicco nel corso della sua carriera, sia al cinema che in televisione: ha recitato in film come Delitti inquietanti e Dragon: la storia di Bruce Lee, in cui ha interpretato ruoli secondari che hanno contribuito a consolidare la sua reputazione come attore versatile e talentuoso; in televisione, invece, Raci ha fatto delle apparizioni in diverse serie di successo come Baskets, Goliath e Parks and Recreation.