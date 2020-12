The Midnight Sky: George Clooney è stato ricoverato dopo aver perso 12 chili per il ruolo

George Clooney ha rivelato di aver contratto una pancreatite a seguito di un'eccessiva perdita di peso per il suo personaggio nel film Netflix The Midnight Sky.

La lavorazione del film Netflix The Midnight Sky è costata a George Clooney un ricovero in ospedale a seguito della perdita di peso richiesta per il suo personaggio.

The Midnight Sky: una foto dal set

Nel film in arrivo su Netflix il 23 dicembre George Clooney, qui interprete e regista, interpreta un astronomo che sopravvive a un evento apocalittico in solitudine. Quattro giorni prima dell'inizio delle riprese, però, il divo è stato portato di corsa in ospedale con forti dolori allo stomaco per quella che si è rivelata una pancreatite dovuta alla rapida perdita di peso. Dopo aver perso 12 chili per il suo personaggio, Clooney ha trascorso parecchie settimane prima di guarire completamente.

"Stavo cercando di perdere peso velocemente e probabilmente non mi stavo prendendo cura di me stesso" ha spiegato George Clooney al Mirror. "Mi ci sono volute settimane per stare meglio e visto che ero anche regista non è stato facile perché occorre energia. Eravamo all'aperto su questo ghiacciaio in Finlandia il che ha reso tutto più difficile. In ogni caso mi ha aiutato col personaggio."

George Clooney: "I miei figli parlano italiano e lo usano come arma contro di noi"

Per il personaggio di The Midnight Sky, inoltre, George Clooney si è rasato i capelli e si è fatto crescere una lunga barba, look che non è stato apprezzato dalla moglie Amal:

"Ho fatto crescere una lunga barba e mio figlio l'adorava perché ci nascondeva dentro le cose, cosa di cui non mi accorgevo finché non arrivavo sul set e scoprivo 'Oh, c'è un ghiacciolo nella mia barba'. Ma mia moglie e mia figlia sono state davvero felici quando l'ho tagliata perché era davvero difficile trovare una faccia sotto tutto quel caos."