The Menu: il primo trailer del film con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult

Il film The Menu debutterà nelle sale il 17 novembre 2022 e il primo trailer introduce la storia con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult.

Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult sono i protagonisti di The Menu, il nuovo film di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si vede il misterioso Chef Slowik nel suo ristorante situato in un'isola remota, dove arriva una coppia inconsapevole di quanto sta per accadere. La situazione sembra infatti prendere una svolta mortale.

Anya Taylor-Joy è la protagonista femminile di The Menu, progetto di genere comedy-horror prodotto da Adam McKay, accanto a Nicholas Hoult nel ruolo di una coppia che visita un ristorante esclusiva su un'isola remota per apprezzarne il menu ideato da un famoso chef (Ralph Fiennes).

Il loro appetito verrà soddisfatto con alcuni ingredienti particolari e sorprese sconvolgenti.

La regia è stata affidata a Mark Mylod e l'uscita nelle sale italiane è prevista per il 17 novembre.

Nel cast ci sono anche Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Reed Birney, Paul Adelstein, Aimee Carrero, Arturo Castro, Mark St. Cyr, Rob Yang, e John Leguizamo. La sceneggiatura è invece stata firmata da Will Tracy e Seth Reiss.