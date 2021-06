The Mauritanian, su Prime Video in streaming da oggi

Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch sono i protagonisti di The Mauritanian, disponibile su Prime Video in streaming da oggi 3 giugno!

Jodie Foster, Shailene Woodley, Tahar Rahim e Benedict Cumberbatch sono i protagonisti di The Mauritanian, disponibile su Prime Video in streaming da oggi 3 giugno 2021 per tutti gli utenti registrati!

Il lungometraggio, inizialmente intitolato Prisoner 760, racconta la storia vera di Mohamedou Ould Slahi, che venne tenuto prigioniero e torturato dal governo americano a Guantanamo Bay per 10 anni senza un'accusa o un processo. Dopo aver perso la fede, l'uomo ritrova la speranza nell'avvocato difensore Nancy Hollander e nella sua socia Teri Duncan, che affrontano innumerevoli ostacoli legali nel loro tentativo di ottenere giustizia. La sceneggiatura è stata scritta da M.B. Traven, Rory Haines e Sohrab Noshirvani, adattando il best-seller Guantanamo Diary.

The Mauritanian: Jodie Foster e Tahar Rahim durante una scena del film

Nel super cast di The Mauritanian, diretto da Kevin McDonald, troviamo Tahar Rahim, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley, Zachary Levi e Saamer Usmani. Il film è stato nominato a diversi BAFTA e a 2 Golden Globe, portando a casa quello per la Migliore Attrice Non Protagonista (Jodie Foster), stranamente non nominata all'Oscar per lo stesso ruolo.

The Mauritanian è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno su Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.