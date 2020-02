The Matrix 4: il volo mozzafiato di Neo in un video dal set

I nuovi video dal set di The Matrix 4 mostrano un volo mozzafiato tra i cieli di San Francisco, per uno stunt che alza tantissimo le aspettative dei fan sul sequel attesissimo con Keanu Reeves in uscita nel 2022.

Si dice che parte del film si soffermerà sul personaggio di Trinity, interpretato nuovamente da Carrie-Anne Moss, e sui suoi insegnamenti al Neo di Keanu Reeves: il protagonista imparerà a volare? I fan del franchise sono rimasti sorpresi quando Lana Wachowski ha annunciato il quarto capitolo, con gran parte del cast originale. Nel nuovo cast troviamo Jada Pinkett, Neil Patrick Harris, Jonathan Gross, Jessica Henwick e Yahya Abdul-Mateen II. Nei video, catturati da due angoli diversi, vediamo due stuntmen lanciarsi da un palazzo, cadere per parte dell'altezza vertiginosa, per poi frenare e ripartire verso il cielo a tutta velocità. Secondo alcune voci dal set, il video è solamente un test di sicurezza prima delle riprese.

Lana Wachowski, apparentemente, sta avendo un approccio più realistico rispetto a un classico fondale verde unito alla CGI, vediamo fili, imbragature, una specie di scelta 'old style', anche se ovviamente la post produzione andrà a coprire e a modificare fortemente la ripresa live. Laurence Fishburne e Hugo Weaving, due dei volti fondamentali della saga, non torneranno in The Matrix 4 e, da quello che abbiamo visto finora, il look del Neo di Keanu Reeves è abbastanza sconvolgente rispetto all'immagine iconica a cui ci siamo abituati negli anni. In attesa di ulteriori video rubati, The Matrix 4 arriverà nelle sale a metà 2021!