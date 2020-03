The Matrix 4: un video dal set rievoca il trucco della duplicazione dell'Agente Smith

Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a San Francisco ed ecco che sui social spunta un video dal set che rievoca il vecchio trucco della duplicazione dell'Agent Smith.

Tra i tanti video e foto postati da passanti e testimoni che hanno la fortuna di assistere alle riprese di The Matrix 4, uno in particolare ha attirato l'attenzione del media, un video che mostra la realizzazione di una sequenza action in cui torna una tattica a noi familiare impiegata dal malevolo Agente Smith nella trilogia originale.

L'Agente Smith era in grado di duplicarsi, talento che solo lui possedeva e che gli permetteva non solo di essere contemporaneamente in posti diversi, ma anche di bombardare i nostri eroi con un numero imprecisato di Agenti Smith. Nel video dal set vediamo delle auto circondate e assalite da una folla ostile in una sequenza notturna. A uno sguardo più attento, gli stunt performer sembrano avere tutti corporatura, taglio di capelli e abiti simili, suggerendo che si potrebbe trattare di una duplicazione simile a quelle operate dall'Agente Smith.

Purtroppo Hugo Weaving non tornerà nel ruolo dell'Agent Smith per problemi di schedule, ma è possibile che in Matrix 4 un altro personaggio possegga la sua stessa abilità e si potrebbe trattare di una minaccia per Neo e Trinity.

The Matrix 4: Keanu Reeves non interpreta Neo? Ecco la nuova teoria