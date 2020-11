The Matrix 4: il ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo, la reazione del cast

Jessica Hanwick ha descritto la reazione del giovane cast di The Matrix di fronte al ritorno di Keanu Reeves nei panni di Neo.

Cosa ha provato il cast di The Matrix 4 a vedere Keanu Reeves tornare a vestire i panni di Neo? Lo ha svelato una delle interpreti del film, Jessica Henwick che vedremo a fianco di Reeves in un ruolo ancora inedito.

Keanu Reeves in una scena d'azione di MATRIX

Jessica Henwick, già nel cast di Star Wars e della serie HBO Il trono di spade, ha descritto a NME il momento surreale in cui Keanu Reeves è apparso sul set di The Matrix 4 nei panni di Neo:

"È incredibile, sono cresciuta guardando questi film. La prima volta che Keanu ha parlato stando nel personaggio e ha pronunciato le battute di Neo, Yahya Abdul-Mateen II e io abbiamo ci siamo scambiati uno sguardo pensando, 'Oh mio Dio, sta accadendo!'".

Mentre le riprese di The Matrix 4 proseguono a Berlino, i dettagli del plot diffusi finora sono scarsissimi. Keanu Reeves è stato avvistato sul set di The Matrix 4 con un nuovo look che potrebbe anticipare l'aspetto di Neo nel film. Sappiamo che a fianco dell'attore e di Carrie-Anne Moss/Trinity troveremo volti nuovi quali Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff e Toby Onwumere.

L'uscita di The Matrix 4 al cinema è fissata per il 22 dicembre 2021.