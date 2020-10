John Wick, Jessica Henwick: "Ho proposto a Keanu Reeves uno spinoff"

Jessica Henwick vuole diventare la protagonista di uno spinoff di John Wick e ha rivelato che sta cercando di convincere Keanu Reeves che si tratta di una buona idea.

L'attrice, in una recente intervista a The Hollywood Reporter, ha svelato che sta sfruttando il tempo trascorso sul set accanto all'attore per provare a realizzare il suo progetto.

Keanu Reeves e Jessica Henwick stanno infatti recitando insieme sul set di The Matrix 4, l'atteso sequel diretto da Lana Wachowski, e il potenziale spinoff ha persino un titolo.

La giovane star ha raccontato: "Continuo costantemente a proporre Jess Wick a Keanu. Probabilmente lo sto facendo impazzire. Gli ho spiegato 'Okay, Keanu, ascoltami. Boom. John Wick 4, negli ultimi 5 minuti, scorrono i credits, c'è una sequenza post titoli di coda. Boom! Vedi la mia faccia, Jess Wick'".

Jessica ha poi aggiunto: "Ho iniziato anche a recitare delle scene, e lui mi ha assecondata. Abbiamo fatto questa piccola messa in scena di dieci minuti di come potrebbero essere le scene con Jess Wick e John Wick".

L'attrice sembra molto determinata nel suo tentativo di far realizzare il suo progetto: "Chad Stahelski, il regista di tutti i film di John Wick, volerà qui tra due settimane, penso. Quindi andrò direttamente da lui e gli proporrò il progetto".

Sarà interessante scoprire se Keanu Reeves sosterrà la sua collega e amica nel progetto di dare vita a uno spinoff al femminile del famoso franchise action.