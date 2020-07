The Matrix 4: Priyanka Chopra nel cast del film con Keanu Reeves

L'attrice di Bollywood e diva globale Priyanka Chopra si unisce ufficialmente al cast di The Matrix 4, attesissimo nuovo capitolo della saga iniziata nel 1999, con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss che sono tornati al lavoro proprio a fine giugno dopo una pausa di qualche mese.

Baywatch: Priyanka Chopra in una scena del film

Priyanka Chopra, quindi, si unirà a Keanu Reeves in questo nuovo episodio della saga che vedrà il ritorno dell'iconico Neo a 17 anni dall'ultimo capitolo, Matrix Revolutions. Il film vedrà il ritorno anche di Carrie-Anne Moss e la presenza di attori come Yahya Abdul-Mateen II e Neil Patrick Harris.

I produttori hanno recentemente ripreso a girare a Berlino, dopo aver concluso la leg americana, ambientata a San Francisco. Secondo quanto comunicato, l'uscita di The Matrix 4 sarebbe fissata a 1 aprile 2022.

Al momento non si hanno molte notizie per quanto riguarda la trama, ma sappiamo che rivedremo Neo e Trinity probabilmente in una storia incentrata sui viaggi nel tempo. Non si sa se ci sarà un ritorno di Morpheus, ma se ci sarà forse sarà mostrato in versione più giovane rispetto alla trilogia originale.

