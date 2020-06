The Matrix 4 posticipato al 2022, al suo posto Godzilla vs. Kong

Warner Bros ha annunciato che The Matrix 4 arriverà nei cinema nel 2022 e al suo posto debutterà Godzilla vs. Kong.

The Matrix 4 ha una nuova data di uscita: 1 aprile 2022, quasi un anno dopo quella precedentemente annunciata del 21 maggio 2021. Al posto del sequel diretto da Lana Wachowski ci sarà ora Godzilla vs. Kong.

Warner Bros, nelle ultime ore, ha compiuto diversi cambiamenti al proprio listino a causa della chiusura delle sale e dell'impossibilità di ricominciare le riprese rimaste in sospeso in questi mesi.

Per assistere al nuovo capitolo della storia di Neo e Trinity, interpretati da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, bisognerà quindi attendere il 2022. Il regista Adam Wingard ha invece commentato online la scelta di programmare Godzilla vs. Kong nello slot inizialmente affidato a The Matrix 4 scrivendo online: "So che siete carichi all'idea di vedere come la battaglia del secolo si svolgerà, ma con tutto quello che sta accadendo dovremo aspettare un po' più a lungo per vedere chi ne uscirà vittorioso. Trovate lo schermo più grande possibile per vedere Kong e Godzilla affrontarsi nel maggio 2021!".

Warner Bros. ha inoltre rimosso dal proprio listino The Witches, l'adattamento del romanzo di Roald Dahl diretto da Robert Zemeckis che avrebbe dovuto debuttare il 9 ottobre e ha posticipato l'uscita di Tom & Jerry al 5 marzo 2021, mentre Greenland con star Gerard Butler è slittato dal 31 luglio al 14 agosto.