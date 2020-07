The Matrix 4: e se Neil Patrick Harris fosse il villain?

Stando a una nuova teoria, Neil Patrick Harris, presente in The Matrix 4 in un ruolo attualmente non specificato, potrebbe essere il cattivo.

Trinity e Neo in una scena iconica del film

Stando a una nuova teoria, Neil Patrick Harris, presente in The Matrix 4 in un ruolo attualmente non specificato, potrebbe essere il cattivo della storia. A formulare questa ipotesi è il giornalista Craig Elvy di Screen Rant, il quale fa notare che per ora, al di là della presenza di alcuni attori storici del franchise (Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson), non sappiamo nulla sui nuovi personaggi che appariranno nel film.

Quanto ai villain, Hugo Weaving ha dichiarato di aver rifiutato di tornare, a causa di una sovrapposizione di impegni, mentre Joe Pantoliano, che nel primo film interpretava Cypher, ha contattato Lana Wachowski senza ricevere risposta.

Keanu Reeves e Hugo Weaving in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

La teoria su Neil Patrick Harris parte dal presupposto che The Matrix 4 possa avere un antagonista umano, nella fattispecie qualcuno che sia a favore del dominio delle macchine (ricordiamo che Matrix Revolutions finiva con la restituzione del libero arbitrio alla razza umana, dando a ognuno la possibilità di scegliere se rimanere all'interno di Matrix o tornare nel mondo reale).

Matrix 4: abbiamo davvero bisogno di un nuovo sequel?

Un personaggio simile avrebbe bisogno di un atteggiamento istrionico, ai fini del proselitismo, ed è una caratteristica che calza a pennello per Harris, veterano di ruoli volutamente eccessivi tra teatro, cinema e televisione. Come scrive Elvy, una minaccia simile sarebbe più che sufficiente per far tornare Neo dalla tomba (ammesso, ovviamente, che la trama del film ruoti intorno a questo), e darebbe un indizio ulteriore sul ruolo di Jonathan Groff, star di Broadway (e voce originale di Kristoff in Frozen - Il regno di ghiaccio), il quale potrebbe essere il braccio destro di Harris.

Forse ne sapremo di più nei prossimi mesi, ora che le riprese del lungometraggio sono ricominciate a Berlino. Il film, inizialmente previsto per maggio 2021, uscirà nelle sale americane nell'aprile del 2022. Il suo slot originario è stato ceduto a Godzilla vs. Kong, che doveva uscire quest'anno.