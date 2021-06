The Matrix 4, Laurence Fishburne sul mancato ritorno: "Dovete chiedere il perché a Lana Wachowski"

Laurence Fishburne ignora le ragioni per cui non è stato riconfermato nel ruolo di Morpheus in The Matrix 4, ragioni che conosce solo la regista Lana Wachowski.

La star Laurence Fishburne ignora le ragioni per cui non è stato riconfermato nel ruolo di Morpheus in The Matrix 4 e invita i curiosi a chiedere spiegazioni alla regista Lana Wachowski.

Un wallpaper di Morpheus del film 'Matrix Reloaded'

Laurence Fishburne non sembra essersela presa troppo per il mancato ritorno in The Matrix 4, pur ignorandone le ragioni. Il sequel della trilogia di Matrix, diretto dalla sola Lana Wachowski, ha visto riconfermata la presenza delle star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity, oltre a Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson, mentre rimane misteriosa la sorte di Morpheus.

Fisburne ha recentemente dichiarato a Collider: "Capisco il motivo per cui le persone continuino a chiedermi di The Matrix 4. Non sono nel prossimo film della saga e il perché lo dovreste chiedere a Lana Wachowski. Io non ho una risposta per questo".

Luca Ward svela il doppiaggio di Matrix: "Ci mandarono la pellicola dove vedevamo solo bocche"

I fan si aspettano ancora che la figura di Morpheus influisca in qualche modo nella trama di The Matrix 4. Per mesi sono circolate voci sul fatto che il nuovo membro del cast e vincitore di un Emmy Yahya Abdul-Mateen II avrebbe interpretato una versione più giovane di Morpheus, ma Keanu Reeves ha fatto chiarezza su questa speculazione spiegando che la trama di The Matrix 4 non sarebbe tornata nel indietro nel passato in un modo qualunque.

nonostante l'assenza in The Matrix 4, Laurence Fishburne tornerà a collaborare con Keanu Reeves in John Wick: Chapter 4, attualmente in lavorazione, dove riprenderà il ruolo del Bowery King. The Matrix 4 è atteso nei cinema e su HBo Max il 22 dicembre 2021.