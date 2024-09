Slingshot, Laurence Fishburne: "Ho accettato perché sorpreso dal colpo di scena finale"

Laurence Fishburne ha accettato di partecipare al nuovo film di fantascienza Slingshot perché è stato sorpreso dal colpo di scena finale. Tra gli attori più esperti del cinema sci-fi, Fishburne ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura per un motivo ben preciso.

La star di Matrix interpreta un astronauta in missione sulla luna di Saturno, Titano, al fianco di Casey Affleck nel film diretto da Mikael Håfström, e ha confessato di aver accettato il film dopo essere rimasto colpito dalla sceneggiatura.

Plot Twist

Intervistato dall'Hollywood Reporter, Laurence Fishburne ha spiegato:"Con Slingshot, ero davvero incuriosito dalla storia e molto sorpreso dal colpo di scena e dal modo in cui tutto si risolve o non si risolve, a seconda del punto di vista".

Primo piano di Laurence Fishburne in Five Fingers

Fishburne spiega:"Era scritto in un modo tale che non riuscivo a capire dove stesse andando la storia, e questo è molto eccitante per me". Un altro motivo è la possibilità di poter lavorare con Casey Affleck, del quale è un grande fan da sempre:"Sono un grande fan del suo lavoro e ho sempre voluto lavorare con lui".

Per il collega, Laurence Fishburne ha un paragone importante con la musica:"Lo descrivo un po' come il trombettista jazz Chet Baker della recitazione. È davvero cool. Ha questo grande senso di lirismo e dell'umorismo. Un grande senso del romanticismo. Ha questa bellissima malinconia, questa genuina intelligenza, e una grande vulnerabilità e sensibilità che ammiro davvero moltissimo".

In un'altra intervista a Variety, la star di Matrix ha sottolineato un aspetto:"Mentre lo leggevo, non riuscivo a capire come sarebbe finita la storia. Mi entusiasma il modo in cui finisce il film. Non ti dà nulla su un piatto d'argento. Richiede davvero una partecipazione attiva".

Nel cast del lungometraggio fantascientifico con Laurence Fishburne, scritto da R. Scott Adams e Nathan Parker, ci sarano anche Emily Beecham, Tomer Capone, David Morrissey e Mark Ebulué.