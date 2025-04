Apocalypse Now: Laurence Fishburne ricorda la delusione di Coppola per la sua performance in una scena

Laurence Fishburne è una delle star che ha partecipato al documentario di Apple TV+ Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood. La star di Matrix ha raccontato un aneddoto di una delle sue prime esperienze sul set, in Apocalypse Now.

L'attore, che ha recitato per Francis Ford Coppola anche in Rusty il selvaggio, Cotton Club, Giardini di pietra e Megalopolis, ha ricordato la delusione del regista per una scena di Apocalypse Now.

La poca esperienza sessuale di Laurence Fishburne sul set di Apocalypse Now

All'epoca del film, Fishburne aveva soltanto 14 anni, e la sua mancanza di esperienza nella sfera sessuale influì negativamente sulle sue capacità attoriali.

Una scena tagliata dalla versione cinematografica originale e successivamente reinserita nel montaggio redux del 2001, mostra il suo personaggio, un giovane soldato, che parla di esperienze sessuali. Coppola non fu soddisfatto e non trovò credibile la sua interpretazione.

Il racconto dell'aneddoto di Laurence Fishburne in Apocalypse Now

"C'è una scena in Apocalypse Now che fu tagliata dal film originale e poi reinserita nella versione redux. Avevo 14, 15 anni, non ricordo, cercavo di recitare questa scena in cui si parlava di sesso e io non avevo alcuna esperienza sessuale, tipo zero. Coppola non riusciva a trovare un modo per farmi sembrare più esperto di quanto fossi realmente. Continuava a chiedermi di rifarla e rifarla" ha spiegato Laurence Fishburne.

L'aiuto arrivò dal collega Martin Sheen:"L'ho rifatta qualcosa come 40 volte, era davvero terribile. E riuscivo a percepire la delusione, mi sentivo davvero giù e abbattuto. Ho sentito Martin chiedermi all'orecchio se qualcuno mi avesse mai detto che sono un bravo attore. Risposi di 'no' e lui disse che sì, ero un bravo attore".