The Matrix 4: Keanu Reeves e il cast hanno ripreso il lavoro sul set

The Matrix 4 è di nuovo nella fase delle riprese come svelano le foto dal set che ritraggono Keanu Reeves e le altre star del progetto a Berlino.

Il lavoro del cast e della troupe è quindi in corso in Europa, dopo una pausa durata alcuni mesi.

Negli scatti pubblicati da TMZ si possono vedere le star Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jonathan Groff e Neil Patrick Harris prima di indossare i costumi di scena e prepararsi per i ciak. A Berlino l'interprete di Neo è stato accompagnato anche dalla fidanzata Alexandra Grant.

Le ultime immagini provenienti dal set di The Matrix 4 erano state realizzate a San Francisco.

Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris Back on 'Matrix 4' Set https://t.co/l4elHnTHyq — TMZ (@TMZ) June 24, 2020

La sceneggiatura del film è stata scritta da Lana Wachowski (che ne sarà anche regista), Aleksandar Hemon e David Mitchell.

Per ora non sono stati rivelati dettagli riguardanti la trama del quarto capitolo della storia, tuttavia sembra che alcuni elementi saranno legati ai viaggi nel tempo. Sullo schermo dovrebbe inoltre apparire una versione inedita di Morpheus, mostrato molto più giovane rispetto alla trilogia originale.

Nel cast ci sarà anche Jada Pinkett Smith, mentre tra i nuovi arrivi nel mondo sci-fi creato dalle sorelle Wachowski ci saranno Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Toby Onwumere, Max Riemelt, ed Eréndira Ibarra.