The Matrix 4: Keanu Reeves svela come si è mantenuto in forma quando il set ha chiuso

Keanu Reeves rivela come ha mantenuto la forma fisica necessaria per interpretare Neo in The Matrix 4 durante il lungo stop che lo ha tenuto lontano dal set.

Le riprese di The Matrix 4 sono in corso a Berlino, ma la star Keanu Reeves ricorda il momento in cui il set ha dovuto chiudere per via dell'emergenza sanitaria e rivela come è riuscito a mantenersi in forma nonostante l'inattività forzata.

Hugo Weaving e Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

The Matrix 4, diretto da Lana Wachowski, vedrà il ritorno di Keanu Reeves nel ruolo di Neo. Subito dopo la fine della leg di riprese a San Francisco, l'emergenza sanitaria globale ha costretto il cast e la crew a sospendere la lavorazione per lungo tempo. Reeves ha raccontato al The Kelly Clarkson Show di come sia riuscito a mantenersi in forma nonostante la situazione:

"Ero in Germania e all'improvviso tutto è stato chiuso così sono tornato di corsa a Los Angeles, dove sono stato otto settimane. Ho mantenuto la forma allenandomi con le persone con cui stavo lavorando a Berlino, ho avuto la possibilità di frequentare una palestra privata con un paio di istruttori a disposizione. Allenandomi, ho mantenuto vivo il ruolo".

Matrix: Keanu Reeves non era a conoscenza del significato transgender dietro il film

Quello di Neo, è un ruolo molto impegnativo dal punto di vista fisico. La trilogia di Matrix ha rivoluzionato il modo di girare le sequenze action con l'aiuto di cavi, pratica di arti marziali, nuovi modi di ripresa e strepitose evoluzioni. Così, quando è stato costretto a casa a lungo, il divo 56enne ha continuato ad allenare corpo e mente per farsi trovare pronto.

Oltre ai veterani Keanu Reeeves e Carrie-Ann Moss, in The Matrix 4 ci saranno Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Ellen Hollman, Brian J. Smith, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith, Toby Onwumere, Priyanka Chopra, e Jonathan Groff. Purtroppo Laurence Fishburne non tornerà nel ruolo di Morpheus, che potrebbe comparire nel film in versione giovane.

Warner Bros. ha fissato l'uscita di The Matrix 4 al 1 aprile 2022.