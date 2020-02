The Matrix 4: Ellen Hollman si unisce al cast!

L'attrice Ellen Hollman, ex star di Spartacus, è entrata a far parte del cast di The Matrix 4, il sequel diretto da Lana Wachowski.

Come accaduto in precedenza, la Warner Bros. non ha svelato alcun dettaglio relativo al ruolo affidato all'attrice.

Le più recenti indiscrezioni riguardanti gli interpreti del quarto capitolo di Matrix, nelle ultime ore al centro di qualche polemica a causa delle esplosioni realizzate sul set per le scene d'azione, oltre all'arrivo di Ellen Hollman parlano anche di un possibile ritorno di Lambert Wilson nel ruolo del malvagio Merovingio.

Nel cast di The Matrix 4 torneranno Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett Smith, interpreti rispettivamente di Neo, Trinity e Niobe.

Tra i nuovi arrivi ci saranno invece quelli di Jessica Henwick, che sembra sia una versione al femminile di Neo, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Brian J. Smith e Yahya Abdul-Mateen II.

Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura in collaborazione con Aleksander Hemon e David Mitchell, oltre a occuparsi della regia del progetto.