Matrix 4: riprese a San Francisco tra bombe, esplosioni e voli dai grattacieli

In questi giorni si stanno svolgendo a San Francisco le riprese di Matrix 4, l'atteso nuovo capitolo fantascientifico creato dalle sorelle Wachowski, e in città non si parla d'altro, complici anche la presenza di numerose scene e stunt d'azione spettacolari, catturati dall'occhio dei cellulari, in cui non manca veramente nulla: voli da grattacieli, bombe ed esplosioni. Di fatto il centro è stato trasformato in una vera e propria zona di guerra come mai si era visto prima d'ora.

È un cartello bianco a segnare i limiti del set di Matrix, in cui si legge: "Attenzione, ci sono aeromobili che volano bassi e attività di tiro simulato". Poco dopo si sentono rumori di spari, fumo, auto della polizia e il ronzio continuo degli elicotteri. Difficile capire a cosa facciano riferimento queste scene che si preannunciano ad alta tensione, ma sulla trama del nuovo capitolo della saga sci-fi non è trapelato praticamente nulla. Abitanti e turisti, armati di smartphone, hanno però immortalato tutto e le prime immagini ci mostrano scene mozzafiato, come quella di una coppia che salta giù da un grattacielo di 43 piani all'incrocio tra Montgomery e Market Street, in piena downtown. C'è chi giura che siano proprio Neo e Trinity, o almeno le controfigure dei due personaggi principali, interpretati dalle due star del film, Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. L'attore peraltro si è concesso giorni fa a selfie e autografi con generosità, d'altronde la sua gentilezza e bontà d'animo è diventata così leggendaria da affibbiargli l'affettuoso titolo di attore più buono del mondo.

Matrix 4 creating a war zone in downtown San Francisco. Super low flying helicopters and explosions right on Market and Pine St. pic.twitter.com/a2dMkUIoNS — Alberto Tretti (@albertotretti) February 23, 2020

Le riprese continueranno a lungo, pare per tutta l'estate, d'altronde girare un film di questo genere non è proprio una passeggiata, poi l'autunno e l'inverno serviranno per la post produzione visto che l'uscita è prevista per il 21 maggio 2021, la stessa data in cui arriverà anche un altro atteso sequel con Keanu Reeves: John Wick 4, tanto che la data è stata ribatezzata con "Keanu Reeves Day". Diretto da Lana Wachowski, il cast comprende anche: Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Lambert Wilson, Andrew Caldwell e Toby Onwumere.