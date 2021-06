The Matrix 4: Christina Ricci si aggiunge al cast del film

Christina Ricci si è ufficialmente unita al cast di The Matrix 4, film che segna il ritorno delle sorelle Wachowski e di Keanu Reeves all'universo simulacrale nato per il cinema nel 1999.

Z: The Beginning of Everything - Christina Ricci in una foto ufficiale

Come riportato da Collider, il coinvolgimento di Christina Ricci in The Matrix 4 in un ruolo ancora sconosciuto è stato rivelato dal kit stampa distribuito da Warner Bros. Il film continuerà a narrare gli eventi sviluppati tra il 1999 e il 2003 in Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions.

Il cast di The Matrix 4 include già i nomi di Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Jonathan Groff. Il film sarà distribuito al cinema e su HBO Max a partire dal prossimo 22 dicembre.

Christina Ricci è nota soprattutto per alcuni ruoli interpretati durante gli anni Novanta in Casper, ne La Famiglia Addams, in Buffalo '66, Paura e delirio a Las Vegas e Il mistero di Sleepy Hollow. Recentemente, l'attrice ha recitato in The Lizzie Borden Chronicles.