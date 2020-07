The Mask arriva su Netflix, ma si dice 'sfumeggiante' o 'spumeggiante'?

The Mask è ora disponibile su Netflix e per celebrare l'arrivo del film nel catalogo è stato ricordato un dettaglio curioso riguardante un dilemma: "si dice 'sfumeggiante' o 'spumeggiante'?'".

Il tweet del profilo ufficiale della versione italiana di Netflix rivela quindi la risposta.

È un adattamento dall'inglese "smokin'" e sì, è difficile da accettare. — Netflix Italia (@NetflixIT) July 10, 2020

Il tweet ricordava la parola pronunciata dal personaggio di The Mask - da zero a mito aggiungendo: "Sappiamo che non è facile realizzare solo ora che in realtà si dice Sfumeggiante e non Spumeggiante. Però l'importante è che The Mask è ora disponibile".

La parola nasce infatti dall'inglese smokin', nonostante numerose persone non abbiano accettato questa traduzione.

Se dire "Spumeggiante" ti fa sentire meglio, sappi che noi siamo con te. — Netflix Italia (@NetflixIT) July 10, 2020

The Mask è uno dei film più famosi interpretati da Jim Carrey e racconta la storia di Stanley Hipkiss, un ragazzo introverso e imbranato, la cui vita viene stravolta dalla scoperta di una magica maschera che lo trasforma in uno strano personaggio dotato di vari poteri. Il protagonista riesce così ad attirare l'attenzione dell'affascinante Tina Carlyle, ruolo affidato a Cameron Diaz, scontrandosi però con il criminale Dorian.