Jim Carrey non esclude The Mask 2: "Ma a una condizione"

Jim Carrey ha rivelato che sarebbe disposto a recitare in The Mask 2, spiegando tuttavia che il suo ritorno potrebbe avvenire a una sola condizione.

L'attore, attualmente impegnato nella promozione di Sonic 3 - Il Film, non ha infatti escluso di ritornare nel mondo al centro della commedia arrivata nelle sale cinematografiche del 1994.

Carrey parla di The Mask 2

Intervistato da ComicBook, Jim Carrey ha parlato di un eventuale sequel di The Mask - da zero a mito dichiarando: "Oddio, deve essere l'idea giusta. Se qualcuno l'avesse, immagino... Non si tratta realmente dei soldi".

La star di Hollywood ha aggiunto: "Scherzo sui soldi... Ma non si può mai sapere. Non si può dire qualcosa di definitivo su queste cose".

Jim nella commedia cult

Il protagonista della commedia cult ha poi sottolineato: "Ho detto che mi piacerebbe ritirarmi, ma penso stessi parlando più che altro di un periodo per ricaricarmi perché, non appena arriva una buona idea, o c'è un gruppo di persone con cui hai realmente apprezzato lavorare e realizzare cose, semplicemente le cose iniziano a cambiare".

Le dichiarazioni sul ritiro

Carrey aveva infatti dichiarato nel 2022 che aveva intenzione di smettere di recitare, sottolineando di essere serio nelle sue dichiarazioni perché voleva realmente concedersi una pausa dal lavoro, senza voler pensare a un possibile ritorno sul set.

Jim, in una recente intervista, ha spiegato perché ha invece ripreso il ruolo del villain nei film di Sonic dichiarando, non senza un pizzico di ironia: "Sono tornato in questo universo perché, prima di tutto, posso interpretare un genio, il che è un po' esagerato. E, sapete, è solo... Ho comprato un sacco di roba e ho bisogno di soldi, francamente".

Il nuovo adattamento dei videogiochi è firmato da Jeff Fowler, che ha diretto i primi due capitoli ed è tornato anche per il sequel che uscirà nelle sale italiane il 1° gennaio 2025.