The Marvels: Teyonah Parris pronta a girare a Londra al fianco di Brie Larson

La star di WandaVision Teyonah Parris si unisce al cast di The Marvels al fianco di Brie Larson ed è già a Londra per cominciare a girare il film.

Teyonah Parris riprenderà il ruolo di Monica Rambeau in The Marvels, sequel di Captain Marvel in uscita nel 2022, come annunciato dalla stessa attrice, che si trova a Londra in attesa dell'inizio delle riprese, tramite social network.

Teyonah Parris, infatti, ha condiviso alcuni video del suo arrivo in città sui social media, chiaro indizio della sua partecipazione a The Marvels, le cui riprese si stanno svolgendo proprio a Londra, con Brie Larson e Iman Vellani. Non sappiamo molto di più al momento, ma sicuramente l'attrice tornerà nei panni dell'Agente SWORD Monica Rambeau, figlia della migliore amica di Carol Danvers, Maria Rambeau. Il personaggio, nella sua versione adulta, è apparso in WandaVision e ha avuto un ruolo fondamentale nella serie Disney+.

In un'intervista recente, Teyonah Parris ha parlato di The Marvels e del sul suo coinvolgimento, anticipando che il sequel esplorerà la relazione tra Monica e Carol Danvers, una relazione che si è un po' raffreddata nel corso degli anni:

"È stato fantastico con WandaVision vedere Monica crescere, non la vediamo da più di 20 anni, o comunque molti, e vedere come pian piano viene rivelato quello che è stata la sua vita è stato bello. E così, Carol Danvers faceva parte della sua esistenza quando l'abbiamo vista l'ultima volta da bambina, e vedere che c'è ancora qualcosa tra loro è molto eccitante."

In seguito alla rivelazione che il sequel di Captain Marvel sarà intitolato The Marvels, è emersa una breve logline che offre un'idea migliore si come sarà il prossimo sequel: "The Marvels dei Marvel Studios vedrà Brie Larson tornare al ruolo di Captain Marvel/Carol Danvers. Nel film, sarà affiancata da Teyonah Parris, che è stata presentata per la prima volta come Monica Rambeau adulta in WandaVision, insieme a Iman Vellani, che sarà Ms. Marvel nella prossima serie Disney+ omonima. Preparati a viverlo e vola più in alto, più lontano e più veloce con il film, diretto da Nia DaCosta!"