The Marvels: una delle scene principali di Monica Rambeau è stata tagliata

Nonostante il marketing e il merchandising di The Marvels utilizzino il nome della supereroina Photon per Monica Rambeau, circola un rumor per cui il personaggio non utilizzerà lo pseudonimo nel film. Secondo lo scooper CanWeGetSomeToast The Marvels include una scena in cui Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica (Teyonah Parris) si trovano a bordo della nave di Carol Danvers, alias Captain Marvel, e cercano di trovare un nome per Monica ma, la parte in cui quest'ultima decide di assumere l'alias Photon è stata tagliata dal film.

Tutti gli pseudonimi di Monica

La supereroina appare nel MCU prima in Captain Marvel da bambina (interpretata da Akira Akbar) e poi in WandaVision interpretata dalla Parris. Nei fumetti il personaggio ha assunto diversi pseudonimi come Photon, Spectrum e Pulsar. Anche se la super-tuta di Monica nel MCU ricorda quella di Spectrum, sembra che i Marvel Studios abbiano optato per il nome Photon, che era quello di battaglia della madre. The Marvels ruota attorno a Carol Danvers (Brie Larson), Monica Rambeau, Kamala Khan e Nick Fury (Samuel L. Jackson), continuando le rispettive trame di Captain Marvel, WandaVision, Ms. Marvel e Secret Invasion. L'uscita di The Marvels è prevista per il mese di novembre anche se potrebbe essere rimandata a causa dello sciopero degli attori.