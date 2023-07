The Marvels: il sequel di Captain Marvel verrà rimandato per via dello sciopero degli attori?

Una nuova indiscrezione cerca di far luce sul possibile slittamento di The Marvels. Il film era già stato spostato da luglio a novembre.

Lo sciopero degli attori, combinato a quello degli sceneggiatori, ha mandato letteralmente in tilt il mondo di Hollywood, bloccando la produzione di numerosi film e serie TV. Secondo un recente report di Bloomberg la stessa sorte potrebbe toccare a The Marvels, sequel di Captain Marvel che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni della celebre eroina, affiancata questa volta da Monica Rambeau (Teyonah Parris) e Kamala Khan (Iman Vellani).

A quanto pare Disney starebbe pensando di rivedere in toto la sua schedule di film previsti per i prossimi mesi e cercare di far slittare la data di uscita di molti per via dell'assenza degli attori che non potrebbero in alcun modo promuovere o rilasciare interviste sui rispettivi progetti.

Il film aveva già subito uno slittamento, venendo spostato da luglio all' 8 novembre. The Marvels, diretto da Nia DaCosta, è il nuoco cinecomic della Fase 5 dell'MCU, inaugurata mesi da Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguita con Guardiani della Galassia Vol. 3.

La descrizione delle scene post-credits

Nel frattempo si è già tenuto un primo test screening del film ed è approdata in rete la descrizione di quelle che dovrebbero essere le scene post-credits.

Nella prima scena Monica Rambeu si risveglia in una sala all'interno di un'ospedale. Vicino a lei c'è la madre, vestita da Captain Marvel. A quanto pare Monica, per via degli eventi accaduti nel film, è stata trasportata in un altro universo in cui la madre non è mai scomparsa, ma addirittura è diventata Captain Marvel.

Nella seconda, invece, si intravede Kamala Khan mentre parla con Kate Bishop (protagonista della serie Hawkeye). Kamala le fa notare come nel mondo ci siano altre eroine come loro e che dovrebbero fare squadra, menzionando anche la figlia di Scott-Lang aka Ant-Man. La scena sembra quindi essere un pretesto per la formazione degli Young Avengers, progetto Marvel a lungo rumoreggiato.