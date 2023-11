The Marvels: i Marvel Studio hanno spoilerato l'apparizione di un personaggio di Thor [FOTO]

Ormai mancano pochi giorni all'uscita di The Marvels, il nuovo cinecomic dell'MCU, e i Marvel Studios stanno pian piano intensificando la campagna promozionale. Nell'ultimo spot rilasciato online viene spoilerato il cameo di un personaggio proveniente dal franchise di Thor, che farà il suo ritorno in questo film.

Stiamo parlando di Valchiria, interpretata da Tessa Thompson. Nello spot, infatti, vediamo in controluce quella che è inconfondibilmente la silhouette del personaggio, con tanto di treccine lunghe e spade da combattimento. Secondo i rumor, Valchiria aiuterà Captain Marvel a trasportare dei rifugiati Skrull al sicuro sulla terra utilizzando il Bifrost, il ponte dell'arcobaleno.

The Marvels: un'immagine del trailer

Nello stesso spot di The Marvels di cui vi parlavamo sopra, i fan più attenti hanno scovato degli indizi riguardante l'imminente arrivo degli X-Men nell'MCU. Nel video della durata di 15 secondi, Monica Rambeau pronuncia le seguenti parole: "C'è una realtà differente che si sta inserendo nella nostra".

Ma l'indizio più grande arriva dalla scritta che compare sullo schermo, ovvero "Be There For What Comes Next", con la lettera X che lentamente si distacca dalle altre. Negli ultimi giorni si erano diffusi alcuni rumor riguardanti una scena post-credit girata all'ultimo e in molti stanno ipotizzando la presenza di un componente degli X-Men.