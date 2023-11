The Marvels: le prime reazioni lo definiscono 'breve e dolce', 'stravante' e 'un inno al girl power'

Sorprendono in positivo le prime reazioni della critica americana a The Marvels, il cinecomic con Brie Larson in uscita oggi nei cinema italiani.

Tra poche ore il pubblico italiano potrà godere della visione di The Marvels sciogliendo finalmente i dubbi residui sul sequel di Capitain Marvel. Nel frattempo, le prime reazioni della critica americana approdate in rete dopo la premiere suonano particolarmente positive. Si parla di film "breve e dolce", "sorprendentemente stravagante" e "pieno di girl power".

The Marvels: Brie Larson in una scena del trailer

Vi invitiamo a scoprire la nostra recensione di The Marvels (che troverete on line a partire dalle ore 13), accolto nelle scorse settimane come un potenziale flop al botteghino, ma promosso da gran parte della critica.

Di cosa parla The Marvels

The Marvels: Iman Vellani in una scena del trailer

Il sequel di Captain Marvel segue Carol Danvers, alias Captain Marvel, mentre reclama la sua identità dai tirannici Kree e si vendica dell'Intelligenza Suprema. Ma le conseguenze indesiderate vedono Carol farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi doveri la inviano in un anomalo tunnel spaziale, i suoi poteri si intrecciano con quelli della super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e della nipote di Carol, il Capitano Monica Rambeau. Insieme, questo improbabile trio dovrà imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo sotto il nome di The Marvels.

Nel cast Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Zawe Ashton, Gary Lewis, Seo-Jun Park, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Saagar Shaikh e Samuel L. Jackson. Nia DaCosta dirige il film prodotto da Kevin Feigee. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Mary Livanos e Matthew Jenkins sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Nia DaCosta, Megan McDonnell ed Elissa Karasik.

The Marvels, la regista Nia DaCosta: "Mostro il lato umano di Captain Marvel"

Le prime impressioni della critica USA

Il giornalista del Washington Post Herb Scribner ha scritto che The Marvels è "esattamente quello che dovrebbe essere un film tratto da un fumetto", mentre il conduttore di Deep Dive Erik Voss lo ha definito "sorprendentemente stravagante".

"È divertente, sciocco, breve e dolce, pieno di azione. Mi sono piaciuti i momenti cosmici di fantascienza", ha scritto Scribner su X/Twitter. "Molta interconnettività MCU senza essere invadenti."

"È divertente, pieno di azione e pieno di girl power", ha scritto su X la fondatrice di Pop Culture Planet Kristen Maldonado. "C'è un grande equilibrio nella squadra, mentre combattono e sganciano bombe scioccanti che cambieranno TUTTO."

Ovviamente non tutte le critiche sono così positive. Nate Richard di Collider che ha affermato che "la storia è un enorme pasticcio con un villain sottoutilizzato e un finale deludente". Andrew J. Salazar di DiscussingFilms ha detto che il film dell'MCU "sembra aver perso la sua battaglia nella sala di montaggio", aggiungendo che "le scene non confluiscono l'una nell'altra e non si capisce quando inizia il primo o il secondo atto".