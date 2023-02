The Marvels: il poster svela la nuova data di uscita

La data di uscita di The Marvels, il nuovo film del MCU con star Brie Larson, è stata cambiata, come rivelato dal poster che ritrae le protagoniste.

The Marvels arriverà più tardi del previsto: il ritorno della supereroina Carol Danvers, interpretata da Brie Larson ha infatti una nuova data di uscita, come svelato da un poster inedito condiviso online dallo studio.

L'appuntamento per i fan è stato ora fissato al 10 novembre nelle sale americane e l'immagine promozionale mostra anche le attrici Teyonah Parris e Iman Vellani. Nella locandina viene inoltre riportato il motto di Captain Marvel che invita a unire le forze.

The Marvels: il nuovo poster del film

Il film The Marvels, secondo quanto dichiarato da un comunicato di Marvel Studios, è stato scritto dalla regista Nia DaCosta insieme a Megan McDonnell (WandaVision), Elissa Karasik (Loki) e Zeb Wells (il fumetto Amazing Spider-Man).

Sul grande schermo si scoprirà quello che accade alle eroiche Carol Danvers, Monica Rambeau e Kamala Khan - personaggi interpretati da Brie Larson, Teyonah Parris e Iman Vellani - dopo quanto mostrato nell'ultima scena della serie Ms. Marvel.

I tre personaggi saranno infatti protagoniste del nuovo capitolo del MCU e DaCosta, in precedenza, ha anticipato che si potrà assistere a una specie di sorellanza, anche se ognuna avrà un punto di vista diverso. La regista ha aggiunto: "Vederle collaborare sarà realmente bello e divertente, e davvero dolce".

Ms. Marvel, recensione del sesto e ultimo episodio: il potere di Khan

Nel cast del film ci sono anche Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders (Maria Hill) e alcuni protagonisti della serie Ms. Marvel. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che nel film appariranno anche Lashana Lynch, Jude Law e Randall Park, interpreti di Maria Rambeau, Yon-Rogg e Jimmy Woo.