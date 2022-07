Ms. Marvel, recensione del sesto e ultimo episodio: il potere di Khan

Ms. Marvel: una scena della serie Disney+

È giunto il momento di salutare - per ora - Kamala Khan con questa recensione del sesto episodio di Ms. Marvel, finale che chiude la origin story della giovane supereroina del New Jersey e la prepara per il suo debutto cinematografico il prossimo anno, al fianco di Carol Danvers e Monica Rambeau. È stato un viaggio interessante, il suo, lungo questi sei episodi che hanno saputo ben sfruttare la struttura seriale e non ridursi, come capitato ad esempio con le avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes, a qualcosa che desse l'impressione di un film allungato a dismisura e in modo arbitrario. Un viaggio dell'eroe (anzi, eroina) che ha saputo adattare le teorie letterarie di Campbell al contesto sociopolitico molto attuale in cui si muove Kamala, regalandoci un connubio interessante di racconto del suo tempo e storia fuori dal tempo, che guarda al futuro della Marvel sullo schermo pur allacciandosi in modo importante al passato.

Poteri da gestire

La minaccia interdimensionale di cui si parlava nei precedenti episodi di Ms. Marvel si è apparentemente estinta con la morte della leader dei Clandestini nel quinto capitolo. Ma il problema rimane dal momento che lei, prima di sacrificarsi, ha trasmesso i suoi poteri a Kamran, e lui attualmente è in fuga e alle prese con capacità che non è in grado di controllare. E Kamala non è la sola a volerlo rintracciare, perché anche Damage Control si interessa al caso e ha molti meno scrupoli per quanto riguarda limitare i danni, al netto del nome della squadra. E mentre la giovane cerca di capire come risolvere la situazione, c'è anche la questione dell'accettazione della sua identità supereroica da parte della comunità, a cominciare dalla famiglia: la madre è pienamente incoraggiante, al punto da aiutare la figlia con una nuova versione del suo costume...

L'accettazione di sé

Pur aderendo a modo suo alla formula Marvel (l'uso del costume, lo scontro finale), questo episodio rimane coerente all'interno della struttura generale della serie come tassello conclusivo delle origini di Kamala, che sfruttano gli elementi ricorrenti del genere nel contesto di un racconto di formazione le cui specificità culturali alimentano il fascino universale dell'introduzione di questa nuova eroina della Casa delle Idee. Un racconto di formazione dove la consueta evoluzione eroica è andata di pari passo con la molteplice accettazione di sé in quanto teenager americana, figlia di immigrati pakistani, membro della comunità musulmana locale e altro ancora, in un contesto che è fluido e mutevole come lo stesso Marvel Cinematic Universe, che si sta trasformando dopo la conclusione della Infinity Saga.

Un percorso che si riflette nel rapporto che Kamala ha con il MCU: inizialmente, come gli spettatori, è una fan sfegatata della prima generazione di eroi, e di Carol Danvers in particolare (e come ci ricorda la scritta finale, le due sono destinate a incontrarsi in The Marvels), e nel corso dello show deve accettarsi come componente vera e propria di questo universo, non più spettatrice passiva ma partecipante attiva, parte di una nuova ondata di eroi più giovani che in parte abbiamo già avuto modo di conoscere (Yelena Belova, Kate Bishop) e in parte vedremo prossimamente (Riri Williams). Forse anche per questo Kamala ha avuto l'arco narrativo più interessante della Fase Quattro finora, perché con lei c'è un autentico desiderio di riflettere su come le cose siano cambiate dopo Avengers: Endgame, con una determinazione che in altri titoli con intenti simili non era sempre ben presente. Come dicemmo all'epoca, il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!