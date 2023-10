The Marvels: un nuovo teaser svela un sorprendente cameo

La Marvel ha rilasciato un nuovo breve teaser di The Marvels in cui si anticipa un cameo del Marvel Cinematic Universe.

L'ultimo teaser di The Marvels svela un sorprendente cameo per il mondo dell'MCU. Il video di 30 secondi fornisce un breve riassunto della trama principale del film: Zawe Ashton è la villain Dar-Benn, una cattiva che vuole vendicarsi perché qualcuno le ha "tolto tutto" in passato, e Captain Marvel/Carol Danvers (Brie Larson), Ms. Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) devono fare squadra per sconfiggerla.

Alla fine, però, Captain Marvel comunica alla sua squadra di aver chiesto aiuto extra a un "amico/a" e nel momento successivo viene mostrato il Bifrost, il ponte magico utilizzato dagli asgardiani per viaggiare nell'universo, il che suggerisce che la conoscenza in questione potrebbe essere Thor o Valchiria. La cacciatrice asgardiana, interpretata da Tessa Thompson, si adatterebbe alla prospettiva di un team tutto al femminile.

Ecco in seguito il teaser pubblicato su X:

The Marvels: come il primo film degli Avengers

The Marvels è il prossimo film in uscita targato Marvel Studios. Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, lo ha paragonato al primo film dei vendicatori uscito nel 2012, The Avengers: "C'è qualcosa di immensamente straordinario nel vedere Monica, Kamala e Carol insieme in una cornice. Per me è simile al primo film degli Avengers e vedere tutti e sei insieme in un'inquadratura è da brividi" ha detto il produttore durante un'intervista.

In The Marvels, che si è rivelato essere il progetto dell'MCU più costoso dopo gli Avengers, Carol Danvers alias Captain Marvel ha recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa di conseguenze impreviste, Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un'astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l'universo. The Marvels uscirà nelle sale italiane l'8 novembre.