Fast and Furious 11, Vin Diesel stuzzica i fan con un'immagine: è creata con l'IA?

Gli aggiornamenti su Fast & Furious 11 stanno arrivando in maniera sempre più frequente e adesso Vin Diesel, star e produttore del franchise, ha condiviso sui social media una nuova immagine concept art (apparentemente generata dall'intelligenza artificiale).

Diesel ha annunciato che la seconda parte del capitolo finale della saga "vi colpirà duramente" quando arriverà nelle sale nel 2026. Il post è stato pubblicato ieri dall'attore in occasione del Father's Day: "Buona festa del papà a tutti... mentre facevo location scouting in Europa per Riddick, i concept art di Fast X Parte 2 continuano ad arrivare", ha scritto su Instagram. "Aspettatevi di vedere un road trip americano".

L'immagine ad alto numero di ottani, qui di seguito, mostra quella che sembra essere una sequenza chiave ambientata da qualche parte in una tundra ghiacciata.

Fast X del 2023 si è concluso con Letty (Michelle Rodriguez) e Cipher (Charlize Theron) che fuggivano dalla prigione del sito nero dell'Agenzia in Antartide - con Gisele (Gal Gadot), che era stata data per morta in Fast and Furious 6 del 2013, che emergeva da un portello di un sottomarino.

Fast X contiene numerose anticipazioni di Fast and Furious 11: "Attenti alla scena con Charlize Theron"

Con un altro cliffhanger, Fast X - Parte 1 ci ha lasciato con Dominic Toretto (Diesel) e suo figlio, il piccolo Brian (Leo Abelo Perry), in pericolo in Portogallo. Dopo che il fratello di Dom, Jakob (John Cena), è apparentemente morto sacrificandosi per salvare il piccolo B da Dante Reyes (Jason Momoa), il vendicativo Dante ha intrappolato Dom e suo figlio in fondo a una diga fatta esplodere con dell'esplosivo.

"Dire che l'emozione per il nostro finale è incredibilmente forte è un eufemismo", ha scritto Diesel in un post sui social media di febbraio, aggiungendo a proposito di Fast X - Parte 2: "Questo gran finale non è solo un finale; è una celebrazione dell'incredibile famiglia che abbiamo costruito insieme. Spero di rendervi orgogliosi!".