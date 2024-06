Henry Cavill diventerà papa: l'attore conferma l'arrivo del primo figlio con un'ovvia immagine

Proprio in occasione del Father's Day, Henry Cavill ha annunciato tramite un'immagine su Instagram che presto diventerà padre, con l'arrivo del primo figlio dalla fidanzata Natalie Viscuso.

"Oh sì.....e Buona festa del papà a tutti i papà là fuori. A quanto pare presto mi unirò alla vostra schiera di padri! Qualche consiglio? E non preoccupatevi, non ci saranno cuscini nella culla quando arriverà il piccolo, ma solo colla e scalpelli per permettergli di costruire miniature di Warhammer. #FathersDay", ha scritto la star 41enne, rivelando nell'immagine la cameretta del suo futuro figlio.

Accanto alla didascalia, Cavill ha postato appunto un selfie che lo ritrae nella cameretta del bambino con la culla e il fasciatoio sullo sfondo.

Nel frattempo, la Viscuso si è affidata alle sue Instagram Story per inviare un messaggio speciale al futuro papà. "Buona festa del papà al futuro padre del mio primo figlio! Traboccante di amore ed eccitazione qui", ha scritto sopra il post di Cavill.

Lo scorso aprile Cavill aveva rivelato che lui e il suo amore di lunga data erano in attesa del loro primo figlio. La coppia ha reso pubblica la propria relazione per la prima volta nell'aprile del 2021. Negli anni successivi, la star dell'Uomo d'acciaio e la Viscuso sono apparsi insieme sul red carpet e hanno condiviso scorci della loro relazione sui social media.

I due hanno comunque cercato di mantenere la maggior parte della loro relazione privata: "Mi sto godendo molto questa fase della mia vita", aveva detto Cavill. "Compirò 41 anni a maggio e ora ho la sensazione di affrontare tutto con più... più direzione".