The Marvels: nuove foto e anticipazioni del film con star Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris

Le protagoniste del film The Marvels hanno condiviso delle nuove anticipazioni sul progetto in arrivo a novembre, di cui sono state diffuse delle foto inedite.

The Marvels arriverà nelle sale a novembre e, grazie al magazine Entertainment Weekly, si possono ora vedere delle foto inedite delle protagoniste e scoprire qualche nuova anticipazione sugli eventi e sui personaggi portati sul grande schermo.

Tra gli scatti si vedono infatti le tre supereroine al centro della trama, Nick Fury e la villain coinvolta nel nuovo tassello del MCU.

Una giovane esperta sul set

Brie Larson ha raccontato divertita che se aveva qualche dubbio su quello che accadeva in The Marvels e sulla dimensione temporale della storia poteva chiedere a Iman Vellani, star di Ms. Marvel e grande esperta di fumetti.

L'interprete di Kamala Khan ha ammesso che non aveva problemi a dare "lezioni" alle sue colleghe, ma di essersi emozionata durante il primo incontro con Samuel L. Jackson al punto da doversi nascondere dietro la regista Nia DaCosta prima di trovare il coraggio di sommergere l'interprete di Fury di domande.

The Marvels: Iman Vellani in una foto del film

The Marvels: una foto di Samuel L. Jackson

Un legame unico

La regista ha inoltre raccontato che Larson, Vellani e Teyonah Parris hanno formato un rapporto sul set come quello esistente tra sorelle, situazione che si riflette alla perfezione nel racconto portato sul grande schermo.

Brie, commentando l'arrivo del lungometraggio previsto per il 10 novembre negli Stati Uniti, ha confermato che ancora prima del debutto di Captain Marvel nelle sale aveva parlato con Kevin Feige del futuro del suo personaggio e della storia.

Nel film Carol, Monica e Kamala si ritroveranno a unire le forze, essendo legate tra loro e a scambiarsi di posto ogni volta che usano i propri poteri. Larson ha spiegato: "Penso che sia un'incredibile metafora legata all'imparare come essere un team ed è un esempio davvero chiaro del fatto che nessuna persona possa fare tutto. C'è il bisogno di alcune capacità, di persone con diversi punti di vista e background per salvare il mondo".

The Marvels: una foto di Brie Larson e Iman Vellani

The Marvels: le tre protagoniste del film

La situazione di Carol

Brie ha quindi spiegato che dopo Avengers: Endgame Carol ha scelto di dare la caccia a villain situati in vari angoli dell'universo: "Il modo in cui sono riuscita a immergermi nella storia e a capirla è il concetto che Carol è diventata in un certo senso ossessionata dal lavoro, e ha perso contatto con il suo cuore, con la sua famiglia e con gli amici".

Nick Fury ha provato a chiamare più volte Carol perché ha bisogno del suo aiuto, ma lei non ha risposto. Sulla Terra ha inoltre lasciato Monica, la figlia di Maria Rambeau, che ora è diventata un'eroina dopo quanto mostrato in WandaVision.

The Marvels: Brie Larson in una foto del film

The Marvels: Teyonah Parris in azione

The Marvels, cosa ci rivela il primo trailer ufficiale del nuovo cinecomic Marvel?

Nuovi arrivi sul set

La regista ha quindi ammesso di essere una grande fan dei fumetti, situazione che ha però causato qualche ostacolo: "La sfida più grande è stata trovare l'equilibrio tra il mio punto di vista da regista ed essere una nerd appassionata di fumetti. Ovviamente ci sono dei cambiamenti tra i fumetti e i film e, alle volte, ho pensato 'Whoa, whoa, whoa!'. Alle volte Kevin Feige diceva 'Ti stai comportando troppo come una nerd. Per favore, fermati'".

Tra i nuovi arrivi nel MCU c'è anche Zawe Ashton nella parte di Dar-Benn, una Kree malvagia che sta lottando per ristabilire un equilibrio dopo una lunga guerra civile. L'attrice era una grande fan della regista, con cui aveva progettato di girare un film indipendente. Zawe ha potuto contare anche sul sostegno del compagno Tom Hiddleston che le ha consigliato di chiedere numerose zip nel suo costume per poter andare liberamente in bagno e le ha assicurato che lavorare nel MCU è un'esperienza unica che regala molte soddisfazioni.

The Marvels: Zawe Ashton in una foto del film

In The Marvels sarà coinvolto anche il gatto Goose, che si è scoperto essere un alieno. Nel film appariranno altri felini e ogni membro del cast aveva il proprio preferito, mentre Larson ha dovuto tenersi distante perché soffre di allergia.