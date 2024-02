The Marvels, Brie Larson: 'Sul futuro di Captain Marvel non ho niente da dire'

Dopo il gigantesco flop di The Marvels, è altamente improbabile che i Marvel Studios decidano di annunciare un sequel nell'immediato futuro. Inoltre, Brie Larson non sembra avere molta voglia di palare del suo futuro come Captain Marvel al momento.

Interrogata nel corso del red carpet dei SAG Awards 2024, a Brie Larson è stato chiesto del suo futuro nei panni del personaggio e del suo eventuale ritorno nei prossimi progetti dei Marvel Studios, ma l'attrice per tutta risposta ha scosso la testa e aggiunto: "Non ho nulla da dire al riguardo".

Parlando con Entertainment Tonight lo scorso novembre, all'epoca dell'uscita di The Marvels, la Larson aveva dichiarato di voler esplorare molto altro di Carol Danvers in possibili progetti futuri alla Marvel.

The Marvels, Brie Larson non ha nulla da dire sul futuro di Captain Marvel

"Come se l'aver fatto parte di questa squadra l'avesse fatta aprire in un modo che non avevamo mai visto e questo mi è piaciuto molto per lei", aveva dichiarato. Quando le è stato chiesto specificamente in quale progetto futuro del MCU sarebbe apparsa, la Larson aveva risposto: "Non voglio che la Marvel venga a prendermi. Ma c'è qualcosa. C'è sicuramente qualcosa, per rispondere alla tua domanda, che vorrei dire, ma non lo farò".

Quanto ha incassato The Marvels?

La Larson ha taciuto sul suo potenziale futuro nel franchise da quando The Marvels, il sequel di Captain Marvel, è uscito nelle sale con risultati al botteghino relativamente bassi per i Marvel Studios.

The Marvels è la peggiore apertura degli ultimi 15 anni per un film dell'MCU

Il film ha guadagnato 47 milioni di dollari al botteghino nazionale nel suo weekend di apertura, che lo ha reso il peggior weekend di apertura al botteghino del MCU. Basti pensare che Captain Marvel aveva aperto con 153 milioni di dollari nel 2019.