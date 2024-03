The Marvels, Teyonah Parris torna a difendere il film: 'Dategli una possibilità'

Teyonah Parris è tornata a parlare del flop al box-office di The Marvels e delle polemiche intorno ad esso.

People Magazine ha avuto l'occasione di discutere con l'interprete di Monica Rambeau questa settimana e quest'ultima ha chiesto ai fan che hanno ignorato The Marvels di "dargli una possibilità".

Nell'intervista, la Parris ha affrontato l'idea della "stanchezza da supereroi", ma, soprattutto, si è chiesta se le opinioni della gente sul film si siano formate prima ancora di vederlo. I numeri di Nielsen sono sbalorditivi se si tiene conto della risposta online all'uscita del film. The Marvels è stato il film numero uno su tutte le piattaforme per la prima settimana di permanenza su Disney+. Quindi, è chiaro che c'è qualcos'altro in ballo.

"Spero che la gente gli dia una possibilità, vedendolo o provandoci", ha dichiarato Parris. "Se non vi piacciono i primi 10 o 15 minuti, è giusto così. Il vostro tempo è prezioso. Ma noi facciamo questi film in modo che possano essere una fuga dal mondo reale in un momento di leggerezza, di gioia e di fantasia... Non è necessario che qualcosa vi piaccia, ma dategli una possibilità vedendolo e formandovi una vostra opinione. E se lo avete fatto, va bene così. È così che vi sentite, e io non posso cambiarlo".

Il cameo di Bestia tenuto segreto

La stessa Parris, in una precedente intervista, aveva rivelato che né lei né le altre attrici del cast di The Marvels erano a conoscenza del cameo di Bestia degli X-Men nella scena post-credit.

The Marvels conclude la sua corsa al box office come peggior incasso della storia dell'MCU

"Sono anche impazzita [vedendo Bestia alla fine di The Marvels] perché ho pensato: 'Aspetta un attimo! Non è quello con cui ho girato!'. E non ne avevo idea finché non è arrivato nelle sale... Quando abbiamo girato, si trattava di un attore molto gentile, molto simpatico, vestito con un camice da laboratorio. Sembrava un normale dottore. Nessuno mi ha detto: 'A proposito, questa sarà una piccola sorpresa'. Non ne avevo la minima idea. L'ho scoperto insieme a tutti gli altri".